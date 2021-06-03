陳時中：鴻海尚缺原廠授權

鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會向國外洽購疫苗，已向疾管署遞件。(本報資料照片)

鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會向國外洽購疫苗 ，前天向疾管署遞件，不過中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 昨說尚缺原廠授權書。郭台銘辦公室表示，將等釐清資訊再向外界回應。台北市議員游淑慧則爆料，衛福部根本沒規定要有授權書。有意與美國 嬌生公司洽購疫苗的國際佛光會，3日中午會公布與嬌生接洽結果，計畫書與相關文件三天內送交疾管署。

「目前沒有人拿到真正進來的貨品證明，都不算送件。」陳時中說，此證明為原廠授權書，證實原廠確實有疫苗，確實願意販售，保證出貨，若是買賣雙方都有共識，才有辦法開始相關程序。鴻海雖委託台康正式提出採購申請，但也仍缺原廠授權。游淑慧則說，衛福部在2016年9月8日制訂了「特定藥物專案核准製造及輸入辦法」，關於在緊急公共衛生情事之需要時，可以申請核准製造或輸入之藥物，哪裡有規定要授權書的？

新北市長侯友宜表示，目前防疫在打仗階段，依中央進度，1000萬劑國產疫苗打再快都要到9月，「疫苗還沒進來前搞不好死一片人」。侯說，現在有許多民間團體、企業有心捐贈國際認證疫苗，如果能7、8月新增1000萬劑，連同國產疫苗，最快9月中就能實現群體免疫目標。

國際佛光會總會長趙怡則表示，專案小組已與衛福部開過兩次會議，目前正在趕計畫書，應該三天就可以完成。至於外媒報導嬌生表示只與政府協商，趙怡表示，佛光會是透過民間購買疫苗再捐贈給政府，如果原廠希望對口是政府，那就會拜託政府出面。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮說，目前透過美國慈濟人的朋友，利用管道向大藥廠接洽，以美國德國大廠為主，安全性效用性很好。

孫文學校總校長張亞中2日赴疾管署送件，指揮中心希望他提出完整計畫；張亞中說，他只是一個捐贈方，不是藥商，只負責讓疫苗運送來台；至於冷鏈是中央要處理的。