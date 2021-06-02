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台本土確診案例增549例、12死 新北310例最多

台本土確診案例增549例、12死 新北310例最多

記者謝承恩、楊雅棠、邱宜君、許政榆／台北2日電
台灣中央流行疫情指揮中心記者會出席名單，第一排由左到右為衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎、中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、經濟部常務次長林全能，第二排由左到右為發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞 。（記者謝承恩／攝影）
台灣中央流行疫情指揮中心記者會出席名單，第一排由左到右為衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎、中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、經濟部常務次長林全能，第二排由左到右為發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞 。（記者謝承恩／攝影）

台灣新冠肺炎疫情持續延燒，自5月11日起新增本土病例已破8000人。中央流行疫情指揮中心2日公布台灣新增372例本土COVID-19確定病例，另有校正回歸本土個案177例，總計549例。確診個案中新增12例死亡。

指揮中心表示，今日新增之372例本土病例，為207例男性、165例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月2日至6月1日。另校正回歸個案177例中，為96例男性、81例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月30日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共549例，分布地區以新北市310例最多，其次為臺北市152例、桃園市28例、基隆市18例、苗栗縣12例、彰化縣10例、高雄市5例、臺東縣4例、臺中市3例，新竹縣及臺南市各2例，新竹市、南投縣及花蓮縣各1例。其中雙北地區以外縣市87例中1例有萬華活動史，65例已知感染源，21例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增12例死亡個案，共計為男性7位、女性5位，年齡介於60多歲至90多歲，發病日介於5月13日至5月29日，確診日介於5月16日至6月1日，死亡日期介於5月28日至6月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計551,478例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含488,696例排除)，其中9,389例確診，分別為1,141例境外移入，8,195例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另24例(新增案7666、案8854)移除為空號。確診個案中149例死亡。

台灣中央流行疫情指揮中心2日公布國內新增372例本土COVID-19確定病例，另...
台灣中央流行疫情指揮中心2日公布國內新增372例本土COVID-19確定病例，另有校正回歸本土個案177例，總計549例。確診個案中新增12例死亡。（圖：指揮中心提供）
台灣中央流行疫情指揮中心2日公布國內新增372例本土COVID-19確定病例，另...
台灣中央流行疫情指揮中心2日公布國內新增372例本土COVID-19確定病例，另有校正回歸本土個案177例，總計549例。確診個案中新增12例死亡。（圖：指揮中心提供）
台灣中央流行疫情指揮中心2日公布國內新增372例本土COVID-19確定病例，另...
台灣中央流行疫情指揮中心2日公布國內新增372例本土COVID-19確定病例，另有校正回歸本土個案177例，總計549例。確診個案中新增12例死亡。（圖：指揮中心提供）
台灣中央流行疫情指揮中心2日公布國內新增372例本土COVID-19確定病例，另...
台灣中央流行疫情指揮中心2日公布國內新增372例本土COVID-19確定病例，另有校正回歸本土個案177例，總計549例。確診個案中新增12例死亡。（圖：指揮中心提供）

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