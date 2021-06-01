台北市長照機構27人群聚 已7死20人住院治療

台北市某長照機構有7位住民過世，由於新冠患者老人死亡率高，如何避免長照機構住民染疫是重中之重。圖為台大醫院1日一名重病病患被送進急診室。記者余承翰／攝影

台灣1日總計增加327例本土個案、13例死亡個案，這波本土社區感染已累積7551人、造成125人死亡。近日單日確診人數下降，指揮中心指揮官陳時中 說，Rt值（有效再生數）雖持續往下降，但仍沒有放鬆跟樂觀的本錢；中研院生醫所研究員何美鄉也提醒，新一波家庭群聚感染仍在發酵，三級警戒恐無法在6月14日解除。

台北市政府1日證實，信義區1所老人養護機構爆發27人群聚感染，到目前為第7天，共7名住民不幸死亡，平均年齡82歲。台北市長柯文哲表示，機構住民幾乎都是「三管」老人，身上插著尿管、鼻胃管、氣切管，身體狀況較差，加上年紀大，以致死亡率偏高。

全台4起長照機構感染

據統計，全台至少發生四起長照機構感染事件，且60歲以上確診者重症比例逐步上升，1日已經達到30%，且死亡率遠高於年輕感染者。目前計224例高齡患者使用呼吸器，專家提醒，老人及機構內感染事件千萬要提高警覺。

Rt值下降不代表可放鬆

陳時中1日指出，Rt值往下降是過去14天努力的成果，不代表現在可放鬆，並強調「沒有樂觀也沒有放鬆的本錢」，還要持續努力。

何美鄉也表示，國人「自主封城」，達到一定的防疫效果，但預估到6月14日仍無法恢復至二級，原因在於許多輕症或無症狀感染者住在家裡，釀成另一波家庭群聚感染，仍在發酵中。雖無法降級，但建議可稍微放寬一些限制，外出仍須戴口罩，但開放公園、運動場所。

指揮中心公布新增262例本土個案、65例校正回歸 ，加上5例來自境外，共新增332例。陳時中表示，考慮不再公布校正回歸件數；醫療應變組副組長羅一鈞指出，統計剩下6437筆資料，希望這12天可完成。

1日新增案例中，以新北市166例最多，其次為台北市87例，桃園市23例，彰化縣12例，台中市10例，基隆市8例，宜蘭縣5例，嘉義縣4例，花蓮、台東縣各3例，苗栗縣2例，台南、高雄市、澎湖及新竹縣各1例。其中18例關聯不明。

郭台銘 遞件申請500萬劑

新增13例死亡個案，包括1例溺斃後4天才確診個案，指揮中心發言人莊人祥說，案6932為60多歲，有高血壓、糖尿病史，5月20日因發燒至診所就醫，5月24日不幸溺斃，醫師覺得有異，主動採檢，5月28日確診。

鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會向政府申請採購500萬劑BNT疫苗1日遞件，國際佛光會2日將和藥商討論出貨時間和細節，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，目前有4個機關團體提出正式公文申請，後續會全力協助。