高端、聯亞與台簽疫苗採購合約 並要至印、歐3期臨床

疫情指揮中心指揮官陳時中。（本報系資料照片）

台指揮中心今年2月承諾將與高端疫苗 、聯亞生技兩公司簽署新冠疫苗預採購協議，直到上周五（28）終於拍板定案。疫情指揮中心指揮官陳時中 今（30）日證實，已與兩家公司簽約；高端疫苗在獲知陳時中的口頭宣布後，也發布重訊指出，已與疾管署簽訂新冠疫苗採購合約。

高端疫苗公告指出，該公司與衛生福利部疾病管制署完成「110年國內COVID-19疫苗採購合約」簽署，合約採購標的為「高端新冠肺炎疫苗」，合計500萬劑疫苗採購，另附上限500萬劑之後續擴充。高端指出，新冠疫苗研發成果，需取得主管機關許可後方得交貨；除了高端疫苗之外，聯亞生技也證實與政府簽採購協議。

指揮中心今年2月曾經表示，為了提供國產疫苗廠開發新冠疫苗的採購承諾，將與兩家進行二期臨床的公司簽署預採購協議，只要兩公司能正式通過緊急授權許可（EUA），即可進行正式的採購。

另外，高端疫苗、聯亞生技兩公司都傳出，已規畫在海外進行三期臨床試驗。高端疫苗是在5月26日受邀參加世界衛生組織（WHO ）召開的疫苗廠視訊會，該場會議共有五家疫苗已上市的廠商，以及11家具潛力但尚未進行三期的疫苗廠與會。

據了解，WHO會議目的，在探討如何以「免疫橋接實驗（Immuno bridging study） 取代傳統三期臨床，由於目前國際上已有五家已上市的疫苗，後進的疫苗廠將愈來愈難執行安慰劑對照實驗（placebo-control trial），且現有的疫苗廠，並無法在短期之內，協助世界各地都能接種疫苗。

與會專家指出，若能在目前已量產的疫苗基礎上，協助二代疫苗上市，將是WHO近期評估的重點。而高端疫苗可能將等待WHO的準則公布後，向歐盟EMA申請三期臨床試驗。

聯亞生技則表示，已透過集團在美國的關係企業Vaxxinity公司，向印度申請規模1.1萬人的三期臨床試驗，目標是今年年底之前完成三期臨床試驗的期中分析。