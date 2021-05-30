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今最年輕「死亡個案」還在世 台指揮中心：疫調誤植

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今最年輕「死亡個案」還在世 台指揮中心：疫調誤植

記者楊雅棠、邱宜君、陳雨鑫／台北報導
台指揮中心更正表示，該名個案並未病逝，新增死亡個案也下修為10例，這波疫情累積死亡人數為97人。圖／取自衛福部直播
台指揮中心更正表示，該名個案並未病逝，新增死亡個案也下修為10例，這波疫情累積死亡人數為97人。圖／取自衛福部直播

台灣新冠肺炎本土疫情擴大，除確診者數字持續攀升外，指揮中心今宣布新增11名死亡個案，其中一名五旬婦（案4582）在集中檢疫所病逝；但會後指揮中心更正表示，該名個案並未病逝，新增死亡個案也下修為10例，這波疫情累積死亡人數為97人。

今天公布的最年輕、50多歲死亡個案，為唯一在集中檢疫所病逝的個案，因此媒體在記者會上詢問是否有相關病史等問題。

醫療應變組副組長羅一鈞曾表示，該個案無慢性病史，據了解5月初有萬華活動史，14日出現喉嚨不適，15日採檢，並於同日入住集中檢疫所。雖然有死亡通報，但未取得病情發展紀錄、死亡診斷書等，關於病情發展紀錄沒有取得，還在進行研判。

會後一個多小時指揮中心則澄清表示，因疫調誤植，將案4582自死亡病例移除，今日新增死亡個案數更正為10例。

另外，澎湖縣政府公布，一名在澎湖馬公市租屋的50多歲女子，日前去過台北，5月20日從高雄返回澎湖，27日出現不適，兩天後就醫，初步發現胸部X光片兩側疑似感染新冠肺炎，已呈昏迷。是否為確診個案，縣府表示需由中央流行疫情指揮中心判定。

對此案，發言人莊人祥表示，這個個案目前插管中，檢體則送到台灣確認中。因為是澎湖當地首例，比較謹慎在台灣再確認一次。

台灣 疫情 新冠肺炎

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