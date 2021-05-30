民調：81%成挺買BNT疫苗 80%不滿蔡英文表現

新冠肺炎疫情延燒，周日的台北永康街相當冷清，許多店家都暫停營業。（記者余承翰／攝影）

台灣疫情 嚴峻，全台雖進入三級警戒多日，但確診病例依然居高不下，單日死亡病例更連日攀升。根據TVBS的最新網路民調顯示，81%受訪民眾贊成購買BNT疫苗 ，願意施打疫苗的比率更超過9成，對蔡英文總統的不滿意度也高達8成。

調查是以網路方式進行，由民眾透過社群平台轉發的方式尋找受訪者，不到24小時就回收超過45萬份問卷。調查顯示，81%受訪者贊成政府透過大陸代理商購買德國製輝瑞BNT疫苗，16%不贊成。對於蔡英文總統的施政表現，80%成受訪者表示不滿意，滿意度18%。而對疫情指揮中心指揮官陳時中 的防疫表現，74%受訪者不滿意，25%滿意。

調查顯示，有高達91%的受訪者擔心自己染疫；87%受訪者表示有意願施打疫苗，但是82%受訪者對政府取得足夠疫苗沒有信心。91%受訪者願意接種輝瑞BNT疫苗，若是透過對岸的代理商購買，施打意願仍然有 80%。

另外，政府定調疫苗採購須由政府統一簽約，中廣董事長趙少康砲打陳時中「自己不做，還不准別人做」，「疫苗不難買，只有蔡英文、陳時中買不到」。

趙少康表示，陳時中說他超前部署了一年四個月，但除了吹牛，其實什麼也沒做，等疫情真的來了，一個禮拜就破功，缺這缺那，什麼都缺，台灣還因此被時代雜誌譏笑成「全世界最會吹牛的防疫」；趙少康說，陳時中不准彰化縣普篩、不准機關學校公司自行快篩、不准金門嚴守機場關卡、不准南投縣自購疫苗、不准大陸捐疫苗，看來也打算不准鴻海創辦人郭台銘捐贈BNT疫苗，不准佛光會捐贈嬌生疫苗。

趙少康質疑，蔡政府一心護航的高端疫苗，不做三期人體試驗、不會被WHO認證，在台灣沒疫情時，重組蛋白疫苗副作用小，就當打維他命，但現在疫情嚴重，放著那麼多國際大廠疫苗不爭取，非要逼國人打高端疫苗，令人難以接受。