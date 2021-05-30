我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增486例本土確診、21死 總病例破7000

國殤日全美行動 逾30城市反仇亞集會

500萬劑BNT+500萬劑陸貨 蔣經國侄外孫願捐台疫苗

記者周志豪／台北30日電
曾念的委託函。（圖：孫文學校提供）
曾念的委託函。（圖：孫文學校提供）

台灣新冠疫情升溫，加速取得疫苗成撲滅疫情關鍵。表態參選國民黨主席的孫文學校總校長張亞中昨日宣布，透過台商穿梭連繫，蔣經國侄外孫、北京兩岸東方文化中心主任曾念願捐贈台灣500萬劑德國BNT疫苗與500萬劑大陸國藥疫苗。

張亞中表示，曾念已承諾，後續若台灣還有需要，無論是BNT疫苗或是國藥疫苗，在產量許可狀況下，都會再捐贈，滿足台灣所有需要。

張亞中指出，曾念是故總統蔣經國侄外孫、國防部前部長俞大維姪孫，與台灣淵源深，之前也多次促成兩岸交流，聽聞台灣目前疫情嚴峻，在大陸與台商等幾個民間組織合力捐輸下採購疫苗，捐給台灣民眾，盼以此彰顯兩岸一家人情懷。

張亞中說，台灣本土疫情爆發後，他聯絡大陸台商朋友試圖探尋管道取得疫苗，因而與曾念聯繫上，了解曾與台灣深厚淵源與具有取得管道可協調此事，才轉接洽曾協助爭取。

張亞中表示，孫文學校已取得曾念委託文件與該疫苗世衛組織（WHO）緊急授權文件，將向衛福部申請進口許可，盼衛福部長陳時中基於防疫職責、人道主義精神，能夠派遣輔導小組，協助相關申請事宜，不要再因政治因素干擾疫苗處理。

張亞中說，若疫苗能順利進口，衛福部願處理後續分配及施打事宜，願將該批疫苗全權委託衛福部；如衛福部覺得不便，則會與地方政府合作，安排疫苗進口、施打事宜。

孫文學校決策委蔡正元表示，疫苗要進口，原則要依藥事法申請藥品許可證，但衛福部可因緊急公共衛生情勢需要，可以專案核准特定藥物，AZ與莫德納都是走這個緊急使用授權，BNT與中國大陸國藥疫苗都可依此進口。

蔡正元說，國際一級疫苗是莫德納與輝瑞，次等是有血栓後遺症的AZ，國藥疫苗則公認副作用最小，也通過臨床三期試驗，也是WHO核准的疫苗之一，效力雖略差輝瑞或莫德納，但絕對比AZ好。

鴻海創辦人郭台銘昨天表示，所屬永齡基金會預計申請500萬劑德國BNT生產、包裝的BNT疫苗，若政府核准進口，將由德國空運直抵台灣，沒有任何代工、分裝的模糊空間。郭台銘說，在台灣法令要求下無法進口中國製疫苗，永齡也不會考慮引進中國製疫苗，請外界不要將德製BNT與中國製疫苗混為一談。

有網友在郭台銘臉書上留言，若由中央政府去和原廠直接簽約採購，請問這樣會不會增加郭董捐贈疫苗的困難度？郭台銘回覆「會」，認為指揮中心做法確實會讓疫苗採購更困難，該網友追問，「請問郭董有什麼方式來應對？」郭未再回應。

郭台銘幕僚表示，仍會依郭台銘指示送件，要退就退，郭台銘從今天起也會每天更新進度，做到被拒絕為止。

疫苗 台灣 郭台銘

上一則

台灣單日新增486本土確診 新增21死創新高

下一則

柯文哲批紓困政策 「花6000億綁樁？不如抽600億買疫苗」

延伸閱讀

台民間不能進疫苗？前疾管局長：有救命需求 沒有法規障礙

台民間不能進疫苗？前疾管局長：有救命需求 沒有法規障礙

香港棄過剩疫苗蝕8億公帑 影響後續採購

香港棄過剩疫苗蝕8億公帑 影響後續採購
台灣禁止企業自購疫苗 張亞中批蔡政府草菅人命

台灣禁止企業自購疫苗 張亞中批蔡政府草菅人命
談供台AZ疫苗 日行政改革大臣：易保存運送

談供台AZ疫苗 日行政改革大臣：易保存運送

熱門新聞

台灣新北市新店區醫護人員21日正為當地居民進行病毒檢測。Getty Images

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

2021-05-22 06:37
統促黨總裁張安樂。圖／取自張安樂粉絲團

「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗

2021-05-24 10:47
台灣訂購的首批莫德納疫苗28日傍晚抵達桃園機場，督導人員指揮工作人員運送。記者鄭超文／攝影

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

2021-05-28 17:29
全國疫情三級警戒，民眾盡量減少外出，但傳統市場仍是擠滿許多出門採買的民眾。圖為新北永和智光黃昏市場。記者季相儒／攝影

台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購

2021-05-29 17:11
台灣傳出有旅行社開出「豪華出國打疫苗團」，主打「輝瑞21天版」，不含防疫旅館費用，全部行程要價35萬1902元。路透

網路瘋傳台將推輝瑞疫苗團 21天要價35萬還能玩美西

2021-05-26 07:40
莫德納疫苗將抵台。 美聯社

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

2021-05-27 09:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查
越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快
研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差

研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差
什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲
英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞