黑白集╱蔡政府冷血防疫 比疫情更可怕

新冠疫情延燒，蔡政府冷血防疫，漠視民眾憤怒，圖為29日晚台北街頭人車稀疏。（記者余承翰╱攝影）

台北市長柯文哲 砲打中央「不要坐在辦公室看數字」，連「阿達馬孔固力（腦袋僵化）」都脫口而出，除凸顯嚴峻疫情 下的中央地方分工協調問題依舊，更直指中央只看冰冷數字防疫 的官僚心態。

面對猛暴疫情，柯文哲已多次怒飆中央，這次則是因為指揮中心稱台北市仍有682張專責病房空床，但台北市衛生局長黃世傑說只剩20床。報表與現實落差巨大，難怪柯文哲要中央「去急診室門口站一下就知道現況」。

即使其中存在病房「間」和「床」的誤差，但中央報表已儼然把台大醫院院長的呼救當成「假消息」；而救護車載著確診病患繞遍市區找不到病床收治，以及居家隔離者等不到病床死在家中的新聞，也被看作是地方的「認知作戰」了。

一年多來蔡政府大內外宣不斷，但所謂的超前部署已被國際媒體認證為膨風吹牛；柯文哲只不過再次戳破這張膨風的牛皮。

病床數字落差只是冰山一角，疫苗採購數與實際到貨量天差地別、確診人數「校正回歸」導致疫情資訊極度混亂，讓台灣防疫沉淪到只剩陡升的死亡人數還有點公信力，但在蔡政府心中都遠不及15萬劑莫德納疫苗抵台重要。

「只來15萬劑，是因為一次來太多很難消化完」，民進黨都這麼說了，台灣人能怎麼憤怒？疫情可怕，冷血防疫更可怕！(轉載自聯合報)