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台單日21死創新高 新增486例確診

再增555確診 台灣新冠累計78死 超越SARS

台灣新聞組／台北29日電
台灣新冠肺炎疫情嚴峻，前一星期共累計2365例本土確診，萬華剝皮寮快篩站28日上午仍有許多民眾排隊等候篩檢。（記者余承翰／攝影）
台灣新冠肺炎疫情嚴峻，前一星期共累計2365例本土確診，萬華剝皮寮快篩站28日上午仍有許多民眾排隊等候篩檢。（記者余承翰／攝影）

指揮中心昨天公布，台灣新增新冠本土個案297例、校正回歸258例，總計555例；新增死亡19例，但有一例未列入統計的死者僅36歲，還來不及前往檢疫所，到醫院前已無呼吸。自5月11日起新增本土病例已破6000人，疫情自去年爆發至今累計78人死亡，已超越SARS時期的死亡人數73人。

陳時中：這是不太好的狀況

指揮中心指揮官陳時中表示，目前每天校正回歸個案維持250例以上，由校正回歸後的圖表觀察，疫情趨勢趨向平坦，但未見下降，他坦言「這是不太好的狀況」。分析原因，可能是潛藏社區病患還未被找出來，熱區篩檢應該加快腳步，避免病人留在社區造成後續傳染。

但陳時中也說，因為數字並未往上升，目前看起來社區防疫、三級管制、戴口罩、勤洗手有一定成效。是否需要提升防疫等級至第四級？陳時中說，目前三級防疫強度已經足夠，重點是執行力；至於疫情發展趨勢，預計下周一、二整理資訊對外說明報告。

過去台灣染疫者以中高齡確診者占多數，近期年齡層有下降趨勢。指揮中心昨天公布確診的死亡案例中，其中最年輕的案例是案6824，為40多歲女性，曾於5月20日、23日、25日去診所就醫，25日當晚赴醫院快篩，檢驗是陰性，但26日被發現倒臥家中浴室，雖緊急聯絡送醫，但仍在到院前不幸死亡。

他年僅36歲 確診隔日不治

另有一例36歲男性死亡，未列昨天公布的死亡病例之中，但經指揮中心證實為最年輕的死亡案例。指揮中心發言人莊人祥指出，這名個案應為案5791，同住家人確診，5月24日篩檢，26日確診，告知將於27日派員專責接送前往檢疫所，沒想到還來不及前往檢疫所，就先病發身亡。

昨天新增297例本土病例，157例男性，140例女性，介於未滿5歲至90多歲，以新北市136例最多，其次為台北市94例。校正回歸個案258例，133例男性，125例女性，介於未滿5歲至90多歲，個案分布以新北市141例最多，其次為台北市114例，彰化縣2例，桃園市1例。

台灣大學公衛學院教授陳秀熙指出，這次英國變異病毒株傳播力極強，從輕度演變成重度速度極快，加上醫療量能有限，「很多人直接在家中過世，根本來不及送醫。」陳秀熙強調，一定要做好輕、中、重症的分流，否則確診者得不到醫療，只會加快輕度轉成中度、中度轉成重度的速度。

陳時中 校正回歸 台灣

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