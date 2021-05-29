新聞評論／指揮失靈，陳時中還要當「人形立牌」多久？

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖：中央流行疫情指揮中心提供）

本土疫情 病例猛爆，雙北醫療負載已搖搖欲墜，北市聯醫呼喊醫療已在崩潰邊緣，全台醫療龍頭台大醫院也發出「Hospitals Need Help！」的求救訊號。第一線醫療幾近崩潰，充分顯示指揮中心的失靈和失職，陳時中 顯已失去能力和能量率領這場遠比SARS嚴峻的抗疫作戰。蔡政府必須提高抗疫層級，盡速更換指揮官，由公衛專才或是更高層級人士出任，否則台灣將付出巨大代價。

疫情爆發初期，陳時中以衛福部長身分掛帥，台灣靠圍堵防疫奏效，加上陳時中歐吉桑式的說話方式，使他人氣攀升，蔡政府也順勢利用其光環掩蓋諸多施政漏洞。陳時中不勝枚舉的防疫雙標作為，以及諸多的錯誤決策與怠忽，都在「順時鐘」的社會氛圍下被輕輕放過。此外，綠營網軍在側翼不斷出征「逆時鐘」者，使得防疫演成「一言堂」的獨斷局面。

直到5月本土疫情大爆發，外界才看清指揮中心過去一年多的「超前部署」竟是「超前不署」，除大內宣外，缺乏周全的抗疫對策與準備。也因此，當疫情急遽惡化，指揮中心的應對荒腔走板，一邊忙著跟地方爭權，還一邊忙著推卸責任，民眾的安危、疑懼、醫護，似乎都未受到關注。

這次雙北淪為重災區，醫院被病患塞滿，連醫療資源最豐沛的台北市都難以承受，病患只能往中南部送；還有不少確診者等不到醫療支援，猝死於家中。面對這些殘酷的事實，陳時中竟仍稱醫療資源夠用，宛如處在平行時空。台北市那天只剩兩瓶疫苗 可打，柯文哲質問中央「疫苗在哪裡」；陳時中竟冷回還有700瓶，還要市府對自己轄下物資好好掌控。這樣直白的對駁，讓北市基層醫師憤而上網回擊，稱已一周無疫苗可打。陳時中的冷漠與失能，人民都看在眼裡，他每天的記者會已變成空洞無物的宣傳。

因苦等不到疫苗 ，南投等縣要求自行向輝瑞／BNT疫苗的代理商上海復星購買，陳時中竟說「他們（中國）沒在打的我們有點興趣，他們在打的，我們不敢用。」並以「中央統籌分配」封殺地方自購疫苗的可能性。問題是，中央統籌疫苗採購一年多，結果呢？染疫死亡人數不斷創新高，陳時中還是繼續政治對抗，近日每天有十多人死亡，陳時中卻稱死亡率僅1％。對死亡如此無感的衛福部長，怎會在乎生命？

指揮中心的每日一秀，雖曾捧紅陳時中，但近日已徹底暴露他的專業不足與缺乏同理心。那天他被問到疫苗能否混打，他回應目前不允許，隨即語塞。足見，指揮中心對疫苗毫無準備，也顯示陳時中專業的不足。

隨著疫情升溫及警戒升級，政府需要處理及調度的事務範疇擴大，若由具公衛專業的副總統賴清德出任指揮官，或由閣揆蘇貞昌統籌調度相關資源，其實會更適合。然而，蔡總統卻叫窘態已露的陳時中繼續撐場面，卻反讓更高層躲在幕後納涼避凶。如此消極苟且的安排，豈有「責任政治」的精神？

陳時中是一流公關人才，但看他一年多來的表現，確乎如此。但防疫若只想靠公關，那得老天發給一副順手牌；否則，背後沒有專業支撐，又聽不進任何外界建言，最後勢必走入死巷。台灣的疫情在升級，民眾的防範意識在升級，唯一沒升級的就是指揮官的專業和判斷。當指揮中心的功能只剩下報數字，也難怪昔日被捧高的「防疫五月天」，如今被譏為「五漢廢言」。與柯文哲的記者會一比，高下立判。

蔡總統可以繼續為陳時中背書，但要人民再相信一個「人形立牌」，已經很難。(節錄自聯合報社論)