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疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

台灣新冠死亡人數超越SARS

記者謝承恩、蕭羽耘、陳雨鑫／台北報導
台灣訂購的首批莫德納疫苗28日傍晚抵達桃園機場，督導人員指揮工作人員運送。記者鄭超文／攝影
台灣訂購的首批莫德納疫苗28日傍晚抵達桃園機場，督導人員指揮工作人員運送。記者鄭超文／攝影

本土破6千 有年輕人病歿

指揮中心28日公布，台灣新增本土個案297例、校正回歸258例，總計555例；新增死亡19例，但有1例未列入統計的死者僅36歲，還來不及前往檢疫所，到醫院前已無呼吸。自5月11日起新增本土病例已破6千人，疫情自去年爆發至今累計78人死亡，已超越SARS時期的死亡人數73人。

趨勢未降 「不太好的狀況」

指揮中心指揮官陳時中表示，目前每天校正回歸個案維持250例以上，由校正回歸後的圖表觀察，疫情趨勢趨向平坦，但未見下降，他坦言「這是不太好的狀況」。分析原因，可能是潛藏社區病患還未被找出來，熱區篩檢應該加快腳步，避免病人留在社區造成後續傳染。

但陳時中也說，因為數字並未往上升，目前看起來社區防疫、三級管制、戴口罩、勤洗手有一定成效。是否需要提升防疫等級至第四級？陳時中說，目前三級防疫強度已經足夠，重點是執行力；至於疫情發展趨勢，預計下周一、二整理資訊對外說明報告。

雙北預計進行防疫四級警戒兵推演練，陳時中說，「兵推下下棋，可做量能分配，不是壞事。」但篩檢量能要夠，才是目前當務之急。是否建立類似方艙醫院的設施收治患者？陳時中否認，只說計畫在重症急救責任醫院設置戶外急診室，緩衝壅塞並降低感染風險。

第三批AZ疫苗28日開打，第一線醫護人員優先接種，15萬劑莫德納疫苗28日傍晚抵台，衛福部食藥署連夜攜回實驗室檢驗，力拚6月11日核發證明書。指揮中心副指揮官陳宗彥28日指出，擬縮短封緘流程至7天，盡快開打。

企業可快篩 須醫事員執行

另外，指揮中心也同意開放企業為員工快篩，但採檢須由醫事人員執行，未來企業須和醫療院所合作，近期將由經濟部提出完整計畫。

28日新增297例本土病例，157例男性，140例女性，介於未滿5歲至90多歲，以新北市136例最多，其次為台北市94例。校正回歸個案258例，133例男性，125例女性，介於未滿5歲至90多歲，個案分布以新北市141例最多，其次為台北市114例，彰化縣2例，桃園市1例。

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陳時中 校正回歸 防疫

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