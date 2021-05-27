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砍染疫員工年終 雇主恐罰100萬

台灣新聞組／台北27日電
台灣傳出有旅行社開出「豪華出國打疫苗團」，主打「輝瑞21天版」，不含防疫旅館費用，全部行程要價35萬1902元台幣。(路透)
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本土疫情嚴峻，傳出新北市中和區某科技公司下令，若有員工染疫影響公司營運，將依損失祭出懲處，甚至「取消年終獎金」，引發爭議；對此新北市勞工局表示，染疫並非員工個人可控制，不應作為懲戒事由，且雇主若任意砍年終獎金也違反《勞基法》規定，依法可裁罰2萬至100萬元罰鍰。

據中國時報報導，疫情衝擊下，不少公司改採居家辦公，但中和區某科技公司員工爆料，公司不僅沒有採取分流上班，主管還威脅若有員工確診，進而影響公司營運的話，公司將祭出懲處，還會取消年終獎金。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，目前暫時沒接獲該公司員工申訴，但以個案來看，染疫並非員工個人可以控制，不應作為懲戒事由，該科技公司的說法有濫用懲戒權的疑慮。

陳瑞嘉也說，年終獎金屬於「公司年度盈餘」，應給與員工的獎金或紅利，本質上尚仍屬工資，雇主若任意「砍年終」，將違反《勞基法》工資未全額給付的規定，依法可裁罰2萬至100萬元罰鍰。

陳瑞嘉強調，由於疫情日漸嚴峻，後續將要求勞檢處提醒公司，其作法有違法之嫌，應即時對內修正說法，屆時員工若因染疫遭扣發年終，可運用「勞檢立即GO」提出檢舉，或申請勞資爭議調解，讓勞工局來幫忙討公道。

市長侯友宜受訪時強調，資方這個做法很不好，在疫情嚴峻的時刻，資方跟勞方要互相體諒跟包容，尤其資方更應該好好照顧勞方，大家共體時艱。

根據本報系經濟日報報導，網傳有業者想揪團出國打疫苗，對此品保協會發言人李奇嶽表示，關於媒體報導美國疫苗旅行團事件，旅行社揪團出國違反觀光局的出團禁令，也不可以有醫療行為招攬，違反醫療相關的法規非醫療院所招攬醫療行為。

據指出，去年國際疫情大爆發時，為防堵疫情入侵台灣，指揮中心實施邊境嚴管措施，交通部觀光局也公告，配合中央流行疫情指揮中心對國際疫情發展研判及邊境風險管制等防疫措施，暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境，後續將配合中央流行疫情指揮中心宣布疫情發展及邊境管制情況適時調整並公告。

觀光局官員說，若違反規定帶團出國，將可處3至15萬元罰鍰，情節嚴重者，最重可以撤照。

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