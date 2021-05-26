3級警戒延長 5成餐飲歇業 憂7月倒光光

疫情嚴峻，許多餐飲業改為外帶。(記者潘俊宏／攝影)

政府宣布疫情 警戒三級延長至6月14日，工商業界「急了」！商總主席賴正鎰直言，目前餐飲、旅遊約有五成的店家歇業、無法營業，疫情若不控制，恐怕到了7月都倒光光。學者也憂心，台灣 全年經濟成長率恐怕難保5%。

中國時報報導，服務業受到疫情衝擊，部分產業面臨「業績歸零」危機，像是遊覽車業、大型婚宴會場、飯店業、展覽會場等，幾乎沒有營收。甚至在高鐵車站排班的小黃司機，一天接不到2、3個客人，賺不到台幣500元，所花的燃料、油錢都比賺得還多。

全台中小企業總會理事長李育家表示，有些連鎖店之前拓店，成本還沒有收回，遇疫情後，業績下降速度相當要命！根據調查，業績降三成的占了80%以上、業績掉一半的也有50%以上。

現在外界說，人員分流、數位轉型，很多小微企業就幾個員工怎麼分流？數位轉型不是買筆電，後面還有系統、設備誰來負擔？

本報系聯合報報導，永康國際商圈協進會理事長李慶隆說，三級警戒影響七成業績，讓一半以上餐飲業休息，即使有外送平台或外帶服務，但民眾不願出門取餐，效果有限；他呼籲房東應體恤減免6、7月租金。

台灣夜市商圈產業公會總會長林定國也說，夜市幾乎停擺，連外賣外送機會都沒有，收入歸零，拉長三級警戒時間恐引發社會問題，希望相關單位在非常時期可給予攤販補助。

補教業者也叫苦連天，憂心警戒期拉長，安親班、補習班會先倒一波。中華民國補習教育協會理事長謝智芳說，教育部 研擬補貼停課退費，但員工生計、房租才是最大壓力，已有不少業者快撐不下去了。

台經院原本預測全年經濟成長5.03%，卻遇到這波疫情，現在別說保5%，保有4字頭應該已達極限了。

中央大學經濟學系教授徐之強表示，警戒升級至三級後，嚴密的人流管制，不僅餐飲、百貨生意慘澹，連買房、購車等大額耐久財的消費都停滯，第二季的經濟成長率恐怕會出現「負成長」。

雪上加霜的是，疫情爆發又缺水、缺電，徐之強認為，對經濟衝擊的負向因子一次出現，對今年經濟成長不容樂觀。