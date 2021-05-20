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全美確診3302萬 47.9%民眾已打1針

台新增286例本土、境外9例 連6天本土病例破百

專家：萬華疫情可1傳5.5 傳播力直逼鑽石公主號

記者邱宜君／台北20日電
北市府在萬華剝皮寮設置的篩檢站，每天仍有許多民眾前往篩檢。（記者曾原信／攝影）
北市府在萬華剝皮寮設置的篩檢站，每天仍有許多民眾前往篩檢。（記者曾原信／攝影）

這波本土疫情來勢洶洶，五天內病例破千，台大公衛流病及預醫所教授陳秀熙依據萬華感染情境推估，該區熱點基礎再生數（R0值）高達5.5，一人可傳染給5.5人，直逼近封閉環境鑽石公主號R0值5.7，傳染力驚人。如以流行病模式推算，未來一個多星期每天超過百例機會仍相當高，可能在5月底達到高峰，且持續到6月中旬以後。

陳秀熙分析，台灣4月17日起，迄今爆發1000多例社區感染，關鍵在於宿主感染英國變異株後，在無症狀或症狀前期，就具有很強的傳播力，分析萬華群聚個案傳播環境，個案幾乎很少戴口罩，且為近距離接觸，以致當地R0值達5.5，逼近鑽石公主號的5.7，郵輪屬於密閉空間，R0值高，這不意外，但這次萬華社區中R0值如此之高，顯示英國變異株傳播力超強。

陳秀熙根據流行病模式推估，未來一兩周內，每天超過百例的機會還是很高，很可能在5月底達到高峰，並持續到6月中以後。但若能嚴格實施學校停課、八大場所關閉，口罩洗手等措施，落實率達到九成以上，可能在5月20日達到高峰，趨勢往下，屆時就能避免提升至四級警戒，但若整體防疫力道僅達六成，則可能連續52天單日超過百例。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉則建議，政府增加檢驗量能，目前通報量與檢驗量有落差，無法反映疫情實況及防疫成效。她表示，確診病例數是重要的觀察指標，但檢驗能量遇到瓶頸，每天檢出的陽性數目失真，失真的數據無法反映出防疫成效，可能導致錯誤的升級。

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