我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美確診3302萬 47.9%民眾已打1針

台新增286例本土、境外9例 連6天本土病例破百

觀察站／防疫模範生 上戰場卻荒腔走板

記者 陳雨鑫
疫情升溫，多個縣市陸續增加快篩檢疫所，圖為亞東醫院在急診室外進行戶外篩檢，不少民眾前往採檢。（記者潘俊宏／攝影）
疫情升溫，多個縣市陸續增加快篩檢疫所，圖為亞東醫院在急診室外進行戶外篩檢，不少民眾前往採檢。（記者潘俊宏／攝影）

「阻絕境外，爭取國內防疫量能準備。」指揮官陳時中去年封鎖境外，禁止小明返台，台灣身為全球防疫的模範生，理應已經做好準備，但近日病例激增，各地社區感染風暴四起，明知敵人棘手，沒想到真上戰場卻是各種荒腔走板，中央地方制度不一，指揮中心根本沒有備妥迎戰方案。

5月11日陳時中宣布台灣進入社區感染後，確診案例不斷上升，雙北升級疫情警戒第三級，全台瞬間陷入極致恐慌，新北喊出朝向「準四級」準備，台北市的民眾也發出「自主封城」的號召，防疫了整整一年多，即使中央沒有宣布封城，但大家都知道這次事態嚴重。

指揮中心19日終於宣布「全國升三級」，全台一致標準，但面對嚴重疫情，陳時中依然強調，台灣尚無升上第四級必要，相信疫情會被控制，一口咬死台灣疫情發展不會再惡化。

但近日萬華有確診案例在家中死亡、輕症患者塞滿醫院、多家醫院員工確診、每天都有醫院傳出院內感染，指揮中心宣布疫情不會惡化的說法，對民眾的說服力已經有限。從許多民眾為了自救到處想方法，從北部跑到東部採檢、猛跑到醫院想要快篩，可見一斑。

去年台灣在全球疫情延燒時，猶如按下「停格鍵」，民眾能享有正常生活，為「超前部署」自豪。誰也不樂見社區感染，但病毒的傳播速度顯然超越了台灣的超前部署。如今中央應面對現實，無法超前部署，也要急起直追，正視疫情的嚴重程度，把指揮權拉回正軌，真正與地方並肩防疫，不要只停留在「口惠實不至」的狀態。

疫情 台灣 防疫

上一則

檢測少、疫苗慢…彭博：台灣防疫太自滿 只剩邊境防堵

下一則

蔡英文支持度暴跌 趙少康：本周做民調再掉20個百分點

延伸閱讀

41萬劑AZ疫苗抵台 最快7天內開打

41萬劑AZ疫苗抵台 最快7天內開打
台8天確診破千例 急診醫療瀕崩潰 成立「類方艙醫院」

台8天確診破千例 急診醫療瀕崩潰 成立「類方艙醫院」

金門、馬祖想買陸疫苗 陳時中：可申請但很難通過

金門、馬祖想買陸疫苗 陳時中：可申請但很難通過
大數據分析 社群不滿「疫」怒火燒向民進黨

大數據分析 社群不滿「疫」怒火燒向民進黨

熱門新聞

確診者足跡續增，許多地方都在消毒。本報資料照片

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

2021-05-14 23:14
台灣新冠肺炎本土病例14日大增180例，雙北警戒等級升至第三級，為期兩周。 路透

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

2021-05-15 15:31
宏都拉斯總統葉南德茲表示，為取得新冠疫苗，可能在中國設立商務辦事處。圖為葉南德茲2016年訪台，蔡英文總統以軍禮歡迎。(本報資料照片)

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

2021-05-20 02:27
搶貨排長龍 本土案例暴增，許多民眾搶購酒精、口罩、衛生紙、泡麵、罐頭等物資。記者潘俊宏／攝影

台灣新增180例中最小4歲 萬華快篩站 每10人就1確診

2021-05-15 17:10
圖／聯合報系資料照片

19日起台灣暫緩外籍人士入境、停止旅客轉機

2021-05-17 09:56
蔡英文總統與行政院長蘇貞昌18日前往指揮中心，與台灣的疫苗廠商視訊了解目前進度，希望7月底台灣產的疫苗能供民眾使用。圖／總統府提供

台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨

2021-05-18 15:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機
求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣
披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖
比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在