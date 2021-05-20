觀察站／防疫模範生 上戰場卻荒腔走板

疫情升溫，多個縣市陸續增加快篩檢疫所，圖為亞東醫院在急診室外進行戶外篩檢，不少民眾前往採檢。（記者潘俊宏／攝影）

「阻絕境外，爭取國內防疫 量能準備。」指揮官陳時中去年封鎖境外，禁止小明返台，台灣 身為全球防疫的模範生，理應已經做好準備，但近日病例激增，各地社區感染風暴四起，明知敵人棘手，沒想到真上戰場卻是各種荒腔走板，中央地方制度不一，指揮中心根本沒有備妥迎戰方案。

5月11日陳時中宣布台灣進入社區感染後，確診案例不斷上升，雙北升級疫情 警戒第三級，全台瞬間陷入極致恐慌，新北喊出朝向「準四級」準備，台北市的民眾也發出「自主封城」的號召，防疫了整整一年多，即使中央沒有宣布封城，但大家都知道這次事態嚴重。

指揮中心19日終於宣布「全國升三級」，全台一致標準，但面對嚴重疫情，陳時中依然強調，台灣尚無升上第四級必要，相信疫情會被控制，一口咬死台灣疫情發展不會再惡化。

但近日萬華有確診案例在家中死亡、輕症患者塞滿醫院、多家醫院員工確診、每天都有醫院傳出院內感染，指揮中心宣布疫情不會惡化的說法，對民眾的說服力已經有限。從許多民眾為了自救到處想方法，從北部跑到東部採檢、猛跑到醫院想要快篩，可見一斑。

去年台灣在全球疫情延燒時，猶如按下「停格鍵」，民眾能享有正常生活，為「超前部署」自豪。誰也不樂見社區感染，但病毒的傳播速度顯然超越了台灣的超前部署。如今中央應面對現實，無法超前部署，也要急起直追，正視疫情的嚴重程度，把指揮權拉回正軌，真正與地方並肩防疫，不要只停留在「口惠實不至」的狀態。