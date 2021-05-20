檢測少、疫苗慢…彭博：台灣防疫太自滿 只剩邊境防堵

彭博資訊指出，台灣這波疫情暴露除了邊境防堵，什麼防線都沒有。圖為中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖：中央疫情指揮中心提供）

彭博資訊指出，台灣 這波疫情卻暴露除了邊境防堵，什麼防線都沒有，不僅檢測少，又沒有篩檢無症狀感染的機制，疫苗 施打率也接近零，病毒只要突破邊境，就形成防疫破口。

報導說，台灣被譽為全世界抗疫最成功的例子，大眾和政府都因此自滿，以致在4月15日做出航空公司機組員隔離期縮短至三天決定，成為病毒入侵破口。

Mayo診所疫苗研究集團主任、病毒學家Gregory Poland接受彭博訪問說：「如果他們有300確診病例，就會有3000例在社區內，只是不知道而已。」他說：「這就需要嚴格封鎖措施，即所謂的鎔斷手段，然後要儘快拿到疫苗。」

問題是沒有疫苗。台灣接種步調遠遠落後歐美，如此一來，將陷入像新加坡 、香港等鄰近地區一樣封鎖─解封的循環。

彭博報導，台灣在諾富特飯店出現的防疫破口，凸顯台灣很大關鍵的問題在於檢驗量能太少。但疾管署去年多次解釋，普篩可能很多出現偽陽性的情形，浪費醫療資源。

彭博指出，這個立場和全球對檢驗的最佳做法相左。大部分政府更擔心的是，偽陰性會進入社區，引發疫情蔓延。

據Our World in Data統計，台灣5月16日每千人檢驗率只有0.18次。相較之下，澳洲是1.8，新加坡是13.1。

彭博報導認為，檢驗非常重要，因為這是掌握疫情所在和傳播速度的唯一辦法。報導引述美國約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院學者Gigi Gronvall指出，台灣若要避免再升級防疫措施，擴大檢驗是關鍵。

Gronvall告訴彭博：「他們接下來做的，檢驗應是重點。就算利用快篩，也能夠很快確定感染者。這是應該規畫並加強做的。」

此外，彭博指出，台灣並沒有像新加坡和香港一樣有檢測無症狀帶病毒者的機制。檢測的辦法之一是監測廢水，如此可以追查病毒所潛伏的地區。另一個辦法是定期檢驗高風險族群，像是移工或特種營業者。