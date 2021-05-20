及時雨 41萬劑AZ疫苗抵台

台灣進口第三批AZ疫苗41萬劑，也是第二批從COVAX平台取得的疫苗，19日下午由長榮航空公司班機從荷蘭阿姆斯特丹運抵桃園機場。(記者陳嘉寧／攝影)

新冠肺炎疫情嚴峻，台灣 透過COVAX平台取得的41.04萬劑AZ疫苗 ，昨天下午由長榮 班機從荷蘭阿姆斯特丹運抵桃園機場。

第3批AZ疫苗源自韓國廠，有效日期至8月底。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，將會保留部分疫苗給高風險且需要協助防疫的人員施打，最快7天內開打。

這是長榮航空公司首度載運新冠肺炎疫苗返國，也是台灣從COVAX平台取得的第二批AZ疫苗，加上第一批購自南韓，共3批疫苗運達。

41萬劑AZ疫苗抵達台灣。對此，前民進黨立委林濁水在臉書表示，若加上先前的30萬劑，縱使全部施種完畢，接種率也不過3%，真是低得恐怖。且總數70多萬劑中，只有11萬劑是台灣自己買的，其他都是靠COVAX平台分配，這樣的採購能力太令人驚嚇了。

長榮調派波音787-10型客機，以機腹貨艙載貨的方式執勤，荷蘭當地時間昨天凌晨3時左右從阿姆斯特丹起飛，昨天下午3時34分降落桃園機場，因為沒旅客，飛機直接滑行到長榮空運倉儲前方502貨機坪停放。

地勤人員將裝在後機腹貨艙的3個恆溫貨櫃卸下，海關等通關檢疫單位人員在機邊執行驗放。貨盤隨即拖離機坪至長榮空運倉儲公司貨物碼頭，改裝運至冷鏈貨車，送往機場旁大園區的物流中心存放。

這一波社區感染大爆發，疫苗施打率飆升，AZ疫苗截至昨天為止已打了24萬5000多劑，前天單日接種突破2萬多人，庫存僅剩7萬多劑，昨天抵台的AZ疫苗儼然是及時雨。

陳時中表示，第3批抵台的AZ疫苗仍維持原先十大優先接種順序，部分疫苗將供第一線醫護、防疫人員使用。目前多家醫院為了醫療降載，暫停公費及自費疫苗接種，恐影響後續接種速度，發言人莊人祥表示，以現在的量能而言，每天接種2萬多劑，以41萬劑計算，約20天打完，將增設接種站，以利大量接種。

AZ疫苗41萬劑抵台，同一時間，衛福部食藥署也收到莫德納疫苗的檢驗標準品。食藥署長吳秀梅表示，收到莫德納疫苗的檢驗標準品20瓶、200劑，作為檢驗封緘使用，希望等疫苗真的抵台後，可以加速檢驗流程，力拼兩周放行。