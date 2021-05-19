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兒確診2天難送醫 母：難道要放著等死

台灣新聞組／台北19日電
蔡英文總統與行政院長蘇貞昌18日前往指揮中心，與台灣疫苗廠商視訊了解目前進度，希望7月底國產疫苗能供國人使用。（圖：總統府提供）
蔡英文總統與行政院長蘇貞昌18日前往指揮中心，與台灣疫苗廠商視訊了解目前進度，希望7月底國產疫苗能供國人使用。（圖：總統府提供）

疫情大爆發，醫療量能亮紅燈，確診者就醫也大塞車，住在新北市新店的張媽媽，她50多歲的兒子因為去過萬華茶室在5月16日確診，卻直到18日中午都無法送醫，雖然衛生局打電話說會安排就醫，她每晚聽到救護車聲音都以為是要來接人卻落空，煩惱到晚上都失眠，「兒子發燒、氣喘不過來，難道要這樣放著等死嗎？」

據本報系聯合報報導，因為求助無門，她轉向新北市議員金中玉求助，金中玉打電話到衛生單位詢問，卻得到「新北一天幾百人，實在無人力」的答案，讓他無奈「這個政府到底在幹嘛？」

張媽媽說，因為住的是舊公寓，家裡衛浴設備只有一套，家裡還有40多歲兒子、20多歲女兒，一家四口，「確診兒子關在房間不出門，但還是會出來上廁所啊！」

她說，衛生單位有教她們家裡全程戴口罩、衛浴設備消毒後要靜置30分鐘後才能使用，但還是不放心，這幾天盡量不出門，但還是得外出買東西。因為擔心外界異樣眼光，「我到現在都不敢跟鄰居說，我家有確診者。」

張媽媽說，她不知道為何衛生單位都不來安排就醫，難道要她兒子就要這樣放著等死嗎？現在除了發燒外，還有咳嗽、呼吸困難，家裡另一個兒子是洗腎患者，還是有去就醫洗腎，「不然怎麼辦，一樣放著等死嗎？」這幾天，全家伴隨著確診者，相當害怕，她反問記者「是你怕不怕？」

萬華確診婦來不及送醫喪命

住在萬華65歲李姓婦人，確診後在家裡等候衛生局指示，預備就醫，昨家人聯繫不上報案，警消破門發現她已無生命跡象。

家人抱怨，該名婦人到台安醫院接受快篩，結果為陽性，不料醫院拒收，要求回家等待衛生局通知；對此，指揮官陳時中表示，不了解台安醫院處理情況，但如為快篩陽性，通常會先安置於集中檢疫所，或在家等候通知，所以醫院並無拒絕病人。

亞東醫院86歲翁染疫亡

新北市亞東醫院繼前一天爆發院內感染後，昨天院方證實，1名86歲男性確診者17日下午不幸去世，遺體當天已火化。此外，亞東再傳出兩名醫護人員PCR快篩2採呈陽性，院內感染已累積11例確診。

亞東表示，該名死者當初因肺炎併發肺纖維化急性惡化，併有尿道感染，上月26日急診並於隔天住院，當時COVID-19檢驗結果為陰性；由於其他病房有人檢測陽性，15日對該死者一採陰，16日傍晚二採呈陽性， 確定遭感染，17日凌晨轉入負壓隔離病房，在下午2時病逝。

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