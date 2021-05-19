冷眼集／大陸疫苗輸不起禁打 國產疫苗打不到先炒股

台灣人民打不到疫苗，本土的高端疫苗還在二期臨床，股價卻翻倍炒。(本報資料照片)

台灣疫情 發燒，國際媒體認為是太晚注射疫苗 所致，怪的是，人民打不到疫苗，但國產業者股價翻倍炒，更不合理的是，明明買不到合格國際疫苗，政府卻拒絕世衛認證的大陸貨，甚至拿來打嘴砲，痛罵國台辦「假好心」。府院黨的疫苗政策舉世罕見，有股價沒施打量，還跟川普學甩鍋中國，掩飾採購黑幕。

疫情失控一周，要不是台電二度跳電，蔡總統未必會出面。她日前宣布兩家國產疫苗7月底前上市，生技股為之騷動，有人藉機出貨獲利了結，空手的人趕集上車。聯亞生技沒上市，同名的光電股竟在總統開講之際逆勢起漲。

政府採購疫苗黑幕重重，到貨日一再跳票，確診數連續一周飆升，人民對防疫信心崩盤，蔡政府面對政治危機開始「炒作」疫苗利多。國安會議後宣稱外購貨6月抵台，國產貨7月開打，一般民眾半信半疑，但某疫苗公司股價同步創高，押對寶的股民快樂得不得了，和萬華街頭苦等快篩的人龍，形成殘酷對比。

蔡政府疫苗採購深受政治干預，綠委奮力插手採購大陸代理的BNT疫苗，吃不到不惜破局拖累國人，但馬英九呼籲蔡政府「若中國提供疫苗不要立刻拒絕」，卻被綠營「出征」舔中不顧人民健康。即使世衛組織批准大陸的國藥疫苗，陳時中依然拒絕使用，強調台灣採購充分；可是阿中訂單上的國產疫苗只有二期臨床實驗，安全性會高於世衛認證的大陸疫苗？拒用陸貨，其實是蔡政府輸不起。

國台辦18日關切台灣疫情，願提供疫苗，發言人說當務之急是「去除人為政治障礙」。陸委會立馬嗆聲「不必假好心」，只要中國大陸不阻撓，「我們就可更快從國際上取得更多可靠疫苗」。

陸委會副主任邱垂正拿不出中共阻撓採購的證據，倒是駐美代表蕭美琴臉書po文證實，先前美國疫情嚴重，急於優先改善國內疫情，因此對台灣迫切性採購訴求並未立即給予正面回應。

是誰從中耽誤台灣買疫苗？陸委會發言人惡批大陸向上表忠，卻被駐美代表打臉，邱太三還好意思要北京善意諒解？

蔡政府浪費一年，疫苗政策跳票揭穿防疫騙很大，於是炒疫苗股價，討好股民，吵大陸阻撓採購假好心，責怪人民欠缺注射意願，就算府院再開支票預告注射時間表，但對關鍵的有效覆蓋率卻不敢下軍令狀，曝露一事無成的心虛。蔡政府超前部署甩鍋，怎遮掩得了官員的無能與黑心？