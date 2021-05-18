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超前部署 新北擬設「方艙醫院」 陳時中：不考慮

台灣新聞組╱台北18日電
全台各縣市提升疫情警戒後的第一個上班日，防疫戒慎恐懼，新北市府將各局處洽公櫃台從各樓層搬到一樓大廳開放空間統一辦理，並擺上座位讓等待民眾也保持社交距離。(記者鄭超文／攝影)
全台各縣市提升疫情警戒後的第一個上班日，防疫戒慎恐懼，新北市府將各局處洽公櫃台從各樓層搬到一樓大廳開放空間統一辦理，並擺上座位讓等待民眾也保持社交距離。(記者鄭超文／攝影)

新北市疫情升溫，新北市長侯友宜昨天表示，已指示市府相關單位思考興建方艙醫院，並開始評估數個地點，會跟中央合作，隨著疫情變化不斷提升醫療量能。

侯友宜指出，前天找了新北18家急救責任醫院開會討論降載，目前各院盡量清空病床，這兩天會清出656個病床，因此醫療量能上沒有問題，也拜託醫院停止非急迫性治療及看診，把人力與資源都放在未來疫情的照顧上。

不過指揮官陳時中強調，沒有考慮建置方艙醫院，目前「區隔」為重要指導原則，昨晚已將輕症者送往集中檢疫所收置。中華民國防疫學會理事長王任賢則建議，指揮中心應該積極籌設，如果不願冠上「方艙醫院」的名字，可稱為「輕症醫院」或「檢疫醫院」。

陳時中說，「目前沒有考慮建置方艙醫院」，而是以「加強版」集中檢疫所為重點，確診者待在家裡，可能引起家戶感染，若至醫院，可能加劇院內感染；在集中檢疫所，一人一室作為緩衝，對於社區和家屬都是比較好的安排。

新北衛生局長陳潤秋說，這兩天病例數暴增，確診病患主要是輕症或無症狀者，已送68名到中央的集中檢疫所；63名長者、有發燒或慢性病的患者則送專責病房。

侯友宜表示，除了現有措施，新北也對未來疫情發展有所準備，當有大量確診者時，必須要有相關安置措施，目前已協調衛生局、工務局、民間團體等，討論屆時是否要蓋方艙醫院，也已經評估數個地點，不過最後還是要看醫療量能狀況，並與指揮中心合作進行。

疫情 侯友宜 陳時中

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