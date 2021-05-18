超前部署 新北擬設「方艙醫院」 陳時中：不考慮
新北市疫情升溫，新北市長侯友宜昨天表示，已指示市府相關單位思考興建方艙醫院，並開始評估數個地點，會跟中央合作，隨著疫情變化不斷提升醫療量能。
侯友宜指出，前天找了新北18家急救責任醫院開會討論降載，目前各院盡量清空病床，這兩天會清出656個病床，因此醫療量能上沒有問題，也拜託醫院停止非急迫性治療及看診，把人力與資源都放在未來疫情的照顧上。
不過指揮官陳時中強調，沒有考慮建置方艙醫院，目前「區隔」為重要指導原則，昨晚已將輕症者送往集中檢疫所收置。中華民國防疫學會理事長王任賢則建議，指揮中心應該積極籌設，如果不願冠上「方艙醫院」的名字，可稱為「輕症醫院」或「檢疫醫院」。
陳時中說，「目前沒有考慮建置方艙醫院」，而是以「加強版」集中檢疫所為重點，確診者待在家裡，可能引起家戶感染，若至醫院，可能加劇院內感染；在集中檢疫所，一人一室作為緩衝，對於社區和家屬都是比較好的安排。
新北衛生局長陳潤秋說，這兩天病例數暴增，確診病患主要是輕症或無症狀者，已送68名到中央的集中檢疫所；63名長者、有發燒或慢性病的患者則送專責病房。
侯友宜表示，除了現有措施，新北也對未來疫情發展有所準備，當有大量確診者時，必須要有相關安置措施，目前已協調衛生局、工務局、民間團體等，討論屆時是否要蓋方艙醫院，也已經評估數個地點，不過最後還是要看醫療量能狀況，並與指揮中心合作進行。
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