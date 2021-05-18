北捷運量暴跌百萬人次 台鐵砍6成

昨天是雙北疫情提升為三級後的第一個上班日，捷運人潮驟減，民眾自動在座位上保持間隔，也有人戴手套、口罩、墨鏡，並套上輕便雨衣加強個人防疫。（記者/許正宏攝影）

新冠肺炎疫情大爆發，雙北提升防疫 三級首個上班日，台鐵 七個車站實施分散尖峰人流，因公務單位彈性上班時間，且不少民間企業員工自主分流或居家上班，五鐵共構的台北車站昨天上班時段，搭高鐵、台鐵、捷運 通勤人數明顯減少，乘客都戴緊口罩、盡量保持社交距離。

一名搭捷運要前往國父紀念館站的鄭姓女子表示，本土案例暴衝，假日都盡量待在家，但上班日還是得搭車通勤，只能戴好口罩保護好自己。另名抱著電腦螢幕的陳姓女子說，升級到三級警戒後，公司要求在家上班，但工作需求仍需把電腦螢幕從公司搬回家裡，很麻煩，不過雖然不喜歡Work From Home，但不做好防疫可能就變成Work From Hospital，還是乖乖遵守。

台鐵在汐止、台北、萬華、板橋、樹林、鶯歌、桃園等七個站的上班日上下班時段實施人流管制，車站月台旅客容留量達一半，由工作人員在剪票口管控，持電子票證旅客應等待月台人潮疏散後始開放進站，昨實施首日，台北車站人潮銳減。

通勤族陳先生直呼，以往月台滿滿的，如今旅客少很多，且車廂內氣氛尷尬；要到台東「投靠」兒子的王太太說，月台真的很空曠。傍晚下班時間一樣人潮不多，台鐵說，昨雙北宣布高中以下學校停課，很多家庭已提早返家、分工照顧小孩，同時雙北的公務人員開放彈性上班時間，因此下班尖峰人潮也沒預期的多。

台鐵台北站站長涂維庭說，平時假日運量約64萬次，前天周日北車整體旅運量就只剩20萬人次，約減六成；昨對號列車沒有站票旅客，區間車也不壅擠，不需要人流管控，推估整體運量比過去少了一半以上。北捷指出，5月9日運量約132萬人次、16日遽減至僅約32萬人次。

台中捷運公司統計，警戒前每天人次約兩萬人，15日1萬2000多人，16日剩7000多人，為平日的三成。疫情發生後到機場的旅客不多，昨天搭機捷的乘客更少，「車廂淨空了」；桃捷預估運量比平日少三成多。高雄捷運、輕軌昨通勤尖峰時刻人潮也明顯減少，據觀察至少減少約兩、三成。

本土病例大爆發，國內百貨及OUTLET等商場陸續自主停業或縮短營業時間，繼禮客OUTLET內湖一、二館與公館店宣布暫停營業五天後，京站也宣布雙北三店今明自主停業消毒，員工放防疫假。新光三越、遠東百貨、遠東ＳＯＧＯ、微風、誠品等大型連鎖業者，也跟進縮短營業時間。

雙北升級第三級防疫警戒後，民眾自律避免不必要外出，百貨來客、業績瞬間砍半。百貨業者表示，本土病例一直增加，現在無法評估縮短營業時間的業績損失，目前最重要是維護商場安全，否則業績做多少都沒用。中部業者說，即便未「封城」，疫情升溫造成民眾恐慌，逛百貨購物人潮剩不到一成，銷售額寥寥可數，營業時間太長還得多花水電與人力費用，不如縮短營業時間，配合政府政策防疫。