茶室老闆娘自行就醫 發燒三天才確診

北市萬華區茶藝館爆發群聚，稍早爆出萬華附近某醫院急診日前收了女性確診者入院，北市衛生局坦承該醫院就是聯合醫院和平院區；急診室緊急消毒。（記者曾吉松／攝影）

北市萬華區茶藝館群聚事件擴大，指揮中心昨天下午公布茶藝館新增三女一男確診後，昨晚再公布兩例確診個案，其中一人是茶藝館老闆娘，因她自行到聯合醫院和平院區就診，三天後才確診。

據了解，聯醫和平院區急診室9日收治一名泌尿道感染女子住院，女子有發燒症狀，住院前有進行胸部Ｘ光檢查，但並沒發現疑似新冠肺炎病況，不過三天後仍持續發燒，且明顯喘氣，採檢後確認染疫；該女子並自承是萬華某茶藝館老闆娘。

院方隨即將老闆娘轉入隔離病房治療，並啟動院內相關分艙分流作業，同時減少病患收治量。聯合醫院表示，市長柯文哲 昨晚視察萬華地區消毒情況時，曾到院內關心此事，目前都在掌握中；北市衛生局長黃世傑也說，市府有掌握相關情況，聯醫已採取相關防疫 作業。

萬華茶藝館繼日前「楓香」、「鴻達」爆出二例確診案例後，「鴻達」隔壁的「美金」也出現三女一男於昨天確診。地方某業者透露，「美金」分早、晚班，由兩批人馬分別經營，早班股東兼小姐是大陸浙江籍陸配，因準備回大陸而到醫院進行核酸檢測 時確診。另名上晚班陸配自覺腰痛、咳嗽，由台籍櫃台少爺陪同到院檢查而確診，一名晚班小姐也到院採檢確診。

目前「美金」已停業，早、晚班20餘人全部居家隔離，萬華警分局也到店內調取監視器影像，對上百名員工、小姐、酒客進行疫調，不排除是「鴻達」確診小姐曾到過「美金」造成的。