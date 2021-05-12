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台暴增16例本土案例 未達第3級疫情警戒

疫情急 蘇貞昌籲民眾該收心 綠民代批權力傲慢

台灣新聞組／台北12日電
行政院院長蘇貞昌（右二）11日臨時新增行程前往視察「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，為中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中（左二）與整個指揮中心加油打氣。（記者蘇健忠／攝影）
行政院院長蘇貞昌（右二）11日臨時新增行程前往視察「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，為中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中（左二）與整個指揮中心加油打氣。（記者蘇健忠／攝影）

台灣疫情升溫，行政院長蘇貞昌昨天視察中央流行疫情指揮中心時，呼籲國人「該收心了」，嚴謹面對疫情。國民黨立院黨團質疑蘇的說法是在「教訓人民」，民進黨台北市議員王世堅也直言，不是人民要收心，是人民要政府收心，並痛批蘇這番言論是權力的傲慢，「怎麼講出那種話？」

本報系聯合報報導，蘇貞昌昨表示，因為防疫做得好，時間久了，大家比較鬆懈後，比較大意，「呼籲國人同胞，大家該收心啦」，該嚴謹面對新起的疫情，務必遵照指揮中心的要求。

對於蘇貞昌呼籲全國同胞「該收心了」，國民黨團表示，民進黨中央到地方草菅人命没人負責，如今北部爆發社區本土感染，「陳時中們」找不到感染源，蘇貞昌就教訓全民要快收心。

國民黨團問蔡英文總統、蘇貞昌、陳時中、桃園市長鄭文燦「如果不是你們漫不經心，諾富特會爆發大規模感染？全民會到現在没疫苗可打？會考家長考生會人心惶惶？」

國民黨立委賴士葆在臉書表示，他也要拜託蘇貞昌提醒，真正要收心的是疫情指揮中心和官員們。更批評蘇貞昌對官員明顯的怠忽職守造成防疫破口，不置一詞。

中國時報報導，王世堅11日在政論節目中表示，今年2月民眾檢舉諾富特飯店有混住情形，當初衛福部發出公文，從2月15日跑到4月20日，結果各單位都把文推給別人，每個文都推了半個月，到最後也沒結論，華航還出來說，諾富特委外經營，業主也不能講什麼，「那不是講渾話嗎？所以政府應該收心了」。

王世堅坦言，政府有些做為是對的，但他們忘記小英總統告誡，要謙卑、謙卑、再謙卑，怎麼會講出那種話？還把自己比做神，說不好好聽話，神來就也沒有用，怎麼會講出那樣的話？講說人民要收心，這就是權力的傲慢。

面對疫情變化，行政院長蘇貞昌呼籲全國同胞「該收心了」。國民黨立委賴士葆在臉書表示...
面對疫情變化，行政院長蘇貞昌呼籲全國同胞「該收心了」。國民黨立委賴士葆在臉書表示，他也要拜託蘇貞昌提醒，真正要收心的是疫情指揮中心和官員們。（取材自臉書）

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