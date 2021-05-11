應屆畢業生供應不足 台灣重點產業缺人

台灣面臨應屆畢業生供給數量不足問題，民團呼籲拓展境外招生。圖為大學博覽會。(本報資料照片)

國發會最近公布2021到2023年重點產業人才供需調查及推估報告，近三成受訪者指出台灣 欠缺重點產業人才的主因是「應屆畢業生供給數量不足」。立委昨天在立法院指出，熱門領域如工程、資通訊，近年學生數降幅甚至高於整體，且休退率高。大學校長建議增設理工公費生，民間團體則主張擴大境外招生 攬才。

立法院昨邀教育部 報告技職教育推動產學合一現況，立委張廖萬堅表示，台灣七成職缺需具備工程、資通訊背景，但按教育部統計，近十年大專校院學生整體人數減少一成，工程學門學生減少兩成，資通訊學門減幅更高達二成二，是少子化降幅的兩倍。

教育部長潘文忠指出，教育部鼓勵優質大專校院申請增加至多一成五的資通訊人才培育量，2021學年開放增加6654個資通訊外加名額。但張廖萬堅說，2019資通訊領域休退人數即超過5000人。

龍華科技大學校長葛自祥說，多年前國中小師資不足，於是有公費師專、師範學院，不僅免學雜費，還可每月支領生活費，吸引許多清寒優秀學生報考，補足短缺師資。如今資通訊缺工，呼籲教育部增理工公費生，吸引國中生選讀資通訊類科。

升學網站「大學問」執行長魏佳卉指出，拓展境外招生是未來十年逆轉國力衝擊關鍵。去年受疫情影響，留學生減少，來台攻讀學位外籍學生不減反增，是很好的利基。境外生占比從2012年的2.14%，增為去年的5.18%。若境外生比率增為三成，除解決大學退場窘境，也能穩定國內產業人力供給。

暨南國際大學校長武東星建議，海外聯合招生會目前辦理僑生和港澳生聯招，未來應擴大為全球境外生聯招，各校一起打國際盃。元培醫事科技大學副國際長匡思聖舉例，台灣逢少子化、高齡化，大健康產業需補充15到65歲的勞動力，可培育東南亞和港澳僑生來彌補人才缺口。