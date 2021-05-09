國軍副食美豬洗產地疑雲 國防部籲各部隊吃台豬免爭議

國軍副食供應出現有「外包寫台豬、內裝標美豬」的加工豬排產品，被質疑為美豬洗產地後，讓國軍食用美豬。(取自GOOGLE EARTH)

國軍副食供應出現有「外包寫台豬、內裝標美豬」的加工豬排產品，被質疑為美豬洗產地後，讓國軍食用美豬。國防部 表示，這家廠商合約至明年，仍須依約執行，但國防部會加強訪廠抽驗，確保產品不含萊克多巴胺（瘦肉精），且後續國軍副食採購會以最有利標為主，針對使用國產食材原料、認證標章等，列為 「評選項目配分表」加分項目，並向國軍各部隊宣導，為避免爭議宜優先採購國產食材。

在國軍副供站出現外包寫台豬、內裝標美豬的副食產品後，立法院外交及國防委員會明日邀請國防部就「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」為題進行專案報告。書面報告今送抵立法院。

書面報告指出，國軍副食採購的品質規格，包括豬、雞、鴨肉，均須經台灣 優良農產品標章 (Certified Agricultural Standards,CAS）認證，並具防檢局屠宰衛生合格證明，副食供應中心依此訂定採購合約自109年1月1日至111年12月31日後續，仍將按此原則辦理採購；而牛肉須檢具檢疫證明或進口證明，且不得自狂牛症疫區進口，同時需符合動物用藥殘留標準。

書面報告同時說，進口豬肉及豬可食部位，用於加工肉品合約，自2020年2月26日至111年2月25日、罐頭食品合約自2020年8月26日至111年8月25日，萊克多巴胺應為「未檢出」。

書面報告表示，國防部將支持國產食材、嚴密食安管控。報告內容引述國防部前後勤參謀次長蔣正國曾在立法院表示，國軍副食品以使用國產豬肉為原則，優先使用國產食品；一直都是使用國產具優良標章的冷凍豬肉。

國防部表示，豬肉加工品有部分廠商採用進口原料，合約至2022年，仍須依約執行；後續加強訪廠及抽樣送驗，檢驗結果及原料產地，於副食供應中心投單系統公告，讓各單位在採購食材時，知道廠商食材來源是國內或是國外哪一國家，國軍各單位都能按照需求去選擇。

國防部說，國軍副食採購後續辦購會以最有利標為主，針對使用國產食材原料、認證標章等，列為 「評選項目配分表」加分項目，以提升副食品質。而對於進口豬肉及豬可食部位用於豬肉加工或罐頭食品，國軍副食供應中心於110年1月13日已與廠商合意完成修約，增訂萊克多巴胺「未檢出」的條款及罰則。另將持恆每月抽樣送驗及不定期訪廠，並宣導國軍各單位，為避免爭議宜優先採購國產食材。