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防疫規定太僵化 差1小時未匡列 機師教官成破口

台灣新聞組／台北9日電
台灣7日新增確診機師曾與案1153進行模擬飛行訓練，場地如一般機艙駕駛區，訓練過程近距離接觸，長達一個多小時。圖為模擬駕駛機艙示意圖。（本報資料照片）
台灣7日新增確診機師曾與案1153進行模擬飛行訓練，場地如一般機艙駕駛區，訓練過程近距離接觸，長達一個多小時。圖為模擬駕駛機艙示意圖。（本報資料照片）

華航、諾富特群聚再增案例，華航機師教官（案1183）與赴酒吧機師（案1153）在模擬飛行訓練時接觸，兩人接觸時間距疫調匡列接觸者期間只差1小時，案1183因此不需居家隔離，疑傳染給妻子並將風險帶入社區。專家認為，疫調應周全考量密閉空間等因素，保持彈性，建議至少多加半天緩衝期。

4月28日，案1183與案1153於晚間9時至11時進行模擬飛行訓練，但目前疫調匡列接觸者，以確診者發病前24小時為限，指揮中心認為案1153於5月1日發病，於是匡列接觸者從4月29日零時起算，案1183未被列為接觸者，與兩人近距離接觸僅相差1小時。

指揮官陳時中指出，兩人進行模擬飛行訓練的地點在華航園區，場地猶如一般機艙駕駛區，空間狹小，教育訓練過程距離很近，時間長達1個多小時。案1183感染源待釐清，雖然他曾在4月19日、22日執飛當天越南、泰國的短程航班，有境外染疫的可能，但被1153傳染的可能性高，「本土感染機率大」。

專家：防疫規定應有彈性

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬認為，疫調太過僵化，不能只死板地思考時間，空間也得納入匡列原則中，機師們在密閉的航空器內接觸時間長，本來就該放寬匡列時間標準，「寧可多匡也不要掛一漏萬」，此事件也顯示疫調經驗的重要性。

台大兒童醫院院長黃立民則表示，若能明確知道發病時間，往前兩天匡列接觸者是沒有問題的，但問題就是誰也沒辦法確定自己發病時間是幾點幾分，建議調整僅匡列發病前兩天接觸者的作法，至少訂出寬限期，增加半天到一天的時間，他強調，科學就是有新證據就得立即調整與驗證。

指揮中心先前即指出，早在2月就有民眾檢舉諾富特一館有混住情況，但公文旅行長達兩個半月未能及時防堵病毒擴散，有專家批評病毒跑得比公文快，讓諾富特成為不定時炸彈釀出疫情。陳時中認為，專家所言是呼籲大家快速處理問題，但他也坦言「公文確實沒辦法跑得比病毒快」，不然就不會這麼難控制。

指揮中心於2月接獲諾富特飯店一館有「混住」情形後，立即發文桃園市府。桃園市府一開始回應，諾富特僅二館是防疫旅館，函文民航局；民航局得知諾富特將一館七、八樓，原訂要給華航作為「防疫宿舍」的空間提供給外籍航空公司機組員使用，要求諾富特申請一館七、八樓為防疫旅館。諾富特4月15日回文，但疫情4月20日就爆發。諾富特飯店違規混住遭裁罰126萬6000元。

防疫 陳時中 疫情

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