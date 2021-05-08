觀察站╱黑鍋怎麼甩 政府都有責任

諾富特飯店事件，無論中央與地方如何甩鍋，都是政府的責任。（本報資料照片）

華航諾富特防疫 工作歸誰管，中央和地方互踢皮球一周，7日合力將球射向華航和諾富特飯店，指華航與飯店未落實防疫措施，分別開出台幣100萬元、15萬元和1萬5000元罰單。但是，整件事情就華航跟飯店有責任？恐怕未必。華航與飯店固然管理疏失有責任，但政府部門沒監督好，導致疫情 如此嚴重，難道就沒責任嗎？

近幾日，桃園市政府不斷強調機組人員與一般民眾隔離檢疫規定不同，指管理機組人員責任在於民航局，而中央疫情指揮中心稱地方旅館檢疫由地方衛生單位負責，從語意推敲，不難發現雙方都有責任，只不過彼此都不肯承認罷了！

陳時中 日前曾說防疫難免有破口，但破口究竟在何處？怎麼造成？如何彌補？種種問題如果無法在檯面上講清楚，恐怕只會造成更多恐慌，讓民眾更加憂慮。公布個案足跡之餘，是否也該公布政府漏洞？

就地方而言，桃園市政府面對網友爆料諾富特有混住情形，說明如同擠牙膏一般，一點一點的釋出，雖多次以「不知情」解釋狀況，但事後也被自己發出去的公文打臉，反而更加深民眾對於政府的懷疑。

中央與地方齊甩鍋，其實不管怎麼甩，都是政府的責任。如同鄭文燦所說「同心防疫、面對困難、解決問題」，眼下最重要是防堵疫情擴大，避免同樣情況在其他地方發生，不過待事件告一段落，疫情恢復穩定，相關的究責工作，應該還是要繼續。