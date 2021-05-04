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全美3247萬人確診 已施打2.4億劑疫苗

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黑白集／北部吃緊南部緊吃 黑鮪魚能抗疫？

黑白集
華航機師疫情擴大，桃園機場航班大幅停飛，航務師要絞盡腦汁把飛機塞進有限機坪。(記者陳嘉寧／攝影)
華航機師疫情擴大，桃園機場航班大幅停飛，航務師要絞盡腦汁把飛機塞進有限機坪。(記者陳嘉寧／攝影)

華航機師及諾富特飯店群聚感染延燒，確診者足跡不斷擴大，全台嚴陣以待。此際，屏東縣長潘孟安卻高調宣揚「黑鮪魚文化觀光季」的熱鬧，上萬民眾人擠人的場面，讓人捏把冷汗。

黑鮪魚季撞上疫情爆發，是非戰之罪。但屏東縣府的因應方式很多，例如改採「防疫模式」縮小規模，並利用網路直播滿足觀眾參與感，也能收相同效果。無論如何，沒必要為了吃個鮪魚如此高調，還冒染疫之險。難不成吃黑鮪魚、聽演唱會，可以免疫？

對於「北部疫情告急，南部大辦活動」的防疫荒謬場景，指揮中心卻未置一詞。接下來，若有確診者或接觸者足跡擴及南部，指揮中心如何收拾？陳時中對此視而不見，連道德勸說都省了，令人費解。

今年初，各地跨年活動或取消或縮小規模，管制延續到農曆春節；但高雄新樂街夜市卻出現人潮未戴口罩、摩肩接踵的景象。清明連假，各地清明活動取消，但高雄「大港開唱」仍高調續辦。加上這次屏東鮪魚季，國境之南，如同防疫「化外之區」。其中有無政治考量，不難想像。

此次機師疫情，專家認為就是機師隔離時間太短所致。但機師活動，充其量只是個人足跡；如果大型活動也搞「防疫雙標」，連疫情當頭都不謹慎管控，其後果將不會僅止於少數個案。

疫情 防疫 陳時中

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