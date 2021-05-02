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印度首位台幹染疫亡 曾打陸疫苗 公司8人接種5人仍感染

台灣新聞組／台北2日電
印度首位台幹染疫亡，曾接種過中國大陸科興疫苗。（中新社資料照片）
印度首位台幹染疫亡，曾接種過中國大陸科興疫苗。（中新社資料照片）

印度新冠肺炎疫情急速惡化，在印度工作的台灣人已有11人感染，昨天下午還有一名楊姓台幹染疫死亡，這是首位在印度染疫身亡的台籍幹部。

中央社報導，台灣駐印度代表處昨天接到通報，這名49歲的楊姓台幹在新德里衛星城市古爾岡一家醫院不治，他生前曾接種大陸的科興疫苗。他任職的科技公司已通知台灣家人，預計將遺體火化後，由駐印度代表處協助辦理相關文件後，將骨灰送回台灣。

熟悉人士指出，這家科技公司在印度古爾岡共有八名台籍幹部，都曾接種過大陸科興疫苗，但其中五人仍在本周感染新冠肺炎，只有楊姓台幹住進古爾岡某醫院治療。

這名人士稱，楊姓台幹住院後恢復狀況不錯，但昨天下午病情卻突然惡化，最後不幸離世。

印度近期疫情凶猛。大陸國家主席習近平4月30日向印度總理莫迪致慰問電後，大陸國務委員王毅當日隨後與印度外長蘇杰生通電話。王毅表示，中方十分關切印度新一輪新冠肺炎疫情，願向印方提供力所能及的支持和幫助。

大陸外交部發言人汪文斌前天表示，據不完全統計，自4月以來，中方已累計向印度出口呼吸機和製氧機2萬6000餘台、監護儀1萬5000餘台、醫藥材及藥品近3800噸。

印度 台灣 疫情

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