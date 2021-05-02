五一遊行 3000勞工上凱道高喊加薪、保年金

五一勞動節數千名勞工在凱道集結走上街頭，遊行隊伍在立法院外拉起巨型布條，要求立法委員修法保障勞工調薪權益。(記者許正宏／攝影)

昨天是五一勞動節，3000多名勞工上街高喊「薪資要提高、年金要保障」，要求蔡政府正視低薪及勞保危機。蔡英文總統昨則是在臉書表示，目前台灣 經濟的基本面不錯，今年第一季經濟成長率概估值更超過8%，創下10年來單季新高，這些成長的果實，應該多回饋給辛苦的勞工朋友。

遊行 總領隊、全產總理事長江建興表示，去年多數產業受疫情衝擊，基本工資 創下蔡政府執政以來最小調幅，月薪只從2萬3800調整至2萬4000元(台幣，下同)，時薪從158元調漲至160元，但2萬4000元在台北市根本沒辦法過活。

江健興說，事後證明，台灣是去年世界上少見經濟成長的國家，且從去年10月開始，股市不斷創新高，顯見台灣產業前景看好，今年景氣預計也會熱絡，因此今年基本工資應該補漲，並調高漲幅。他建議，國營事業應帶頭調薪，由政府做給民間企業、勞工看，不要只是說一套做一套。

實際上，蔡英文昨也在臉書上提到，基本工資連續5年調升，22K正式走入歷史；遊行總指揮、新高市產業總工會理事長何政家強調，調升次數不代表什麼，假設每次只調100元，調幾次都調不到蔡總統基本工資3萬元的夢想值。

何政家表示，台灣經濟成長率(GDP)一直成長，蔡總統曾承諾基本工資月薪要調到3萬元，呼籲政府盡速兌現承諾；至於遲遲端不出來的勞保年改方案，則建議應透過稅制回補勞保財務漏洞，政府也應盡快提出方案及時程，跟勞團對話。

五一勞工大遊行昨下午在凱道登場，原訂遊行路權只到監察院，警察在忠孝東路、中山南路口組起人牆，隊伍一度與警方發生推擠，最後僅由隊伍前頭的全國教師工會總聯合會越過警方防守，走至政院門口陳情，不過未獲行政院官員正面回應，遭警方驅離。

勞動部回應，蔡政府上任後，基本工資已5度調升，調幅達33.33％，最低工資法草案也已送到行政院審查，將循序推動立法作業；勞保年改方案則持續蒐集各界意見，未來也會將政府撥補及負最後支付責任入法明定，並通盤規畫推動期程。