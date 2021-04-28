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核四封存7周年 蔡馬互轟前後不一

台灣新聞組／台北28日電
「核四封存」滿七年，「核四重啟」話題也漸加溫。(本報資料照片)
「核四封存」滿七年，「核四重啟」話題也漸加溫。(本報資料照片)

「核四封存」滿七年，蔡英文總統昨天再度強調重啟核四不可行。她表示，當年在反核民意高漲下，前總統馬英九做出「核四封存」決定；很遺憾七年後的現在，馬英九卻改變立場，變成支持核四重啟；民進黨也發聲明，批評馬英九及國民黨對核四立場搖擺。

對此，總統府前副秘書長、馬英九基金會執行長蕭旭岑則回酸蔡在行政院副院長任內要求核四復工，現又喊廢核；八年前挺「藻礁永存」，現在又無視民意；曾說ECFA是「糖衣毒藥」，現在又擁抱ECFA，「到底誰才是前後不一的人？」

蔡總統表示，8月核四公投，政府會和民間夥伴同一陣線，積極說明，「我也希望大家可以跟我們攜手，為能源轉型的目標繼續努力」「我們執政就要滿五年了，負責任的執政者，不會把難題留給下一代；台灣不能再走回頭路，重啟核四並不可行。」

蕭旭岑說，七年前社會對核四存廢意見分歧，民進黨前主席林義雄絕食，讓時任民進黨主席蘇貞昌飛奔總統府「拜託人命關天」，馬英九幾經考量才決定封存，使用「封存」字眼是要為下一代保留重啟的「選擇權」；現在支持重啟核四公投，就是要讓民意決定是否重啟核四，何來前後不一？

馬英九 民進黨 公投

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