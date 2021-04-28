華航群聚急找破口 專家：若有漏網之魚將危及社區

指揮中心27日公布新增個案，華航機師染疫風暴持續擴大，不少機組人員近來飽受壓力。圖為華航機師準備接受入境檢疫程序。（記者陳嘉寧／攝影）

華航機師染疫事件累積九名機師確診，最新基因定序報告顯示，其中五人感染英國變異株，且定序大致相同，指揮中心強調「不排除為同一感染事件」，專家則建議，機組人員、航空公司行政人員、機師家人均須檢驗血清抗體及PCR，一旦出現漏網之魚，將危及社區。

指揮中心昨公布，案1092也感染英國變異株，與先前公布的四人，恐是同一感染源。

台大兒童醫院院長黃立民認為，華航內部應出現過兩三次群聚感染，很難釐清誰是感染源，當務之急在於找出防疫破口，感染地點是在外站、機艙或是檢疫所，積極補洞。此外，血清抗體採檢對象應擴及地勤等所有工作人員。

林口長庚副院長、兒童感染科教授級主治醫師邱政洵也指出，與其找到指標個案，不如盡快圍堵，所有可能接觸者均受檢，包含機組人員、航空公司的行政人員、機師家人等，「機組人員感染風險遠高於醫護人員」。

九名確診機師分屬於四貨機機組，感染源至今不明，邱政洵說，新冠病毒時陰時陽，難以找出感染的確切時間點，機師採檢結果即使陰性也不可輕忽；民眾防疫強度也應比照去年2月初，盡量減少群聚，才能守住疫情 。

昨日台灣 新增五例境外移入病例，指揮中心疫情監測組長周志浩表示，案1107、1109、1110為前日公布案1103及案1104的同船船員，分別為緬甸 籍30多歲男性、中國籍40多歲男性及緬甸籍20多歲男性，該船截至昨日共五人確診。

另外，案1106為台灣籍70多歲女性，今年3月1日與先生（案1068）至加拿大探親，4月8日返台，因先生確診，改列居家隔離，25日隔離期滿前採檢，昨日確診。

案1108為菲律賓籍20多歲女性移工，4月25日入境無症狀，持搭機前三日內檢驗陰性報告，因主動通報3月下旬於菲律賓確診新冠肺炎，於機場採檢，昨日確診。