輝瑞疫苗50萬劑運台有譜 莫德納也將先配送百萬劑

台灣採購505萬劑莫德納疫苗，將先配送100萬劑。（記者張筠 / 攝影）

衛福部疾管署近期公告新冠疫苗 冷鏈倉儲採購需求，其中包含需運送攝氏負70度冷鏈技術50萬劑、負20度100萬劑。由於極低溫的冷鏈運輸，目前僅適用於mRNA疫苗運送，等於宣告準備迎接莫德納 、輝瑞 ／BNT疫苗來台。對此指揮中心證實，台灣不只買到莫德納疫苗，輝瑞／BNT疫苗也買到了。

台灣自COVAX採購476萬劑新冠疫苗，選擇品牌包含AZ、輝瑞／BNT與賽諾菲，目前僅到貨19.2萬劑AZ疫苗；另直洽藥廠購買AZ疫苗1000萬劑、莫德納疫苗505萬劑。據了解，公告招標的攝氏負70度冷鏈技術50萬劑，應是為了從COVAX購得的輝瑞／BNT疫苗而準備。

疾管署於4月23日開出運送新冠疫苗的冷鏈採購需求，以「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」編列2.4億元台幣（約856萬美元），投標截止日為4月29日，隔天正式開標。

採購需求的疫苗量總計1408.3萬劑，依不同運送溫度有不同劑量需求，攝氏二到八度需要1258萬劑、攝氏負70度（正負10度）50萬劑、攝氏負20度（正負10度）100萬劑。指揮中心發言人莊人祥證實，依序是為了AZ、輝瑞／BNT與莫德納疫苗。

莊人祥表示，原本就透過COVAX選擇輝瑞疫苗，因為不是跟藥廠直購，後續「儲放」成本都要列入採購內容；至於敲定莫德納疫苗505萬劑，這次先規畫倉儲配送100萬劑，兩者何時到貨，已有期程，但不方便透露。

台灣疫苗採購初期，最先傳出採購的輝瑞／BNT疫苗，但談判陸續破局。指揮官陳時中之前曾經表示，與輝瑞／BNT疫苗完成簽約的可能性愈來愈小。雖然無法直接向輝瑞藥廠採購，透過COVAX仍有機會取得輝瑞／BNT疫苗。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，以最初東洋代理採購3000萬劑輝瑞／BNT疫苗，估計冷鏈儲放成本至少40億台幣，莫德納疫苗若全數到貨，估計冷鏈儲放系統也要5億元，目前指揮中心仍將疫苗主力放在打氣不很旺的AZ疫苗上。

台灣AZ疫苗到貨31萬劑，至今開放到第六類公費接種對象，符合資格者達86.8萬人，目前接種劑量僅占13%，前疾管局長蘇益仁直言「太慢了」。

蘇益仁提醒，無論哪一種疫苗，必須注意「效期」，依此次標案需求，最快從5月開始施打，每個月打100到200萬劑，到年底前也無法完成六成接種率，指揮中心需思考，疫苗接種的速度與分配。