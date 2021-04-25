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高鐵曾爆下陷危機 前政委陳振川：花4年轉危為安

記者鄭朝陽／台北25日電
前政委陳振川表示，高鐵十年前曾發生墩柱不均勻的「差異沉陷」，且有橋墩結構受損，狀況一度「很危險」。當時政府和高鐵總動員處理危機，靠科學方法花了四年才扭轉劣勢。（本報資料照片）
前政委陳振川表示，高鐵十年前曾發生墩柱不均勻的「差異沉陷」，且有橋墩結構受損，狀況一度「很危險」。當時政府和高鐵總動員處理危機，靠科學方法花了四年才扭轉劣勢。（本報資料照片）

行政院前政務委員、台大土木系名譽教授陳振川證實，高鐵十年前的確發生墩柱不均勻的「差異沉陷」，且有橋墩結構受損，地層下陷一度「很危險」；他表示，深淺水井抽水都會影響地層下陷，對高鐵營運都不利，政府和高鐵要好好管理抽地下水，高鐵沿線的旱作也要繼續推動，讓高鐵長保安康。

陳振川表示，十年前的下陷若不及時改善，高鐵確有行車和改線危機，當時行政院總動員處理危機，靠科學方法花了四年才扭轉劣勢。他看到太魯閣號事件，感慨守護軌道安全的重要性，希望相關部門要集合科學力量，為高鐵安全做好萬全準備。

監院2010年調查報告，指高鐵雲林段地層下陷沒有改善跡象，是行車安全最大隱憂。台灣高鐵公司則反映，地層下陷長期將影響結構安全。行政院在2011年3月提出「雲彰地區長期地層下陷具體解決方案暨行動方案」，2012年由陳振川督導。

陳振川表示，當時交通部高鐵局檢測報告顯示，彰化雲林部分路段墩柱下陷速率有增加趨勢，特別是高鐵與台78線快速道路交叉點和該點以南的路段，有異常沉陷，分析原因是高鐵下方的台78線路基填土築成，「重重的土堆壓在墩柱上，加上乾旱、大雨交錯而來，造成基樁與土壤的摩擦力減少，承載能力降低，成為『軟腳』，以致下陷加大」，造成墩柱和軌道之間的角變量超出規範，「大家都很緊張」。

此外，高鐵該路段也發現墩柱結構受損，出現程度不一的裂縫。陳振川表示，高鐵定期用精密儀器檢查墩柱，發現裂縫就修補，但問題根源來自地層下陷，要去除病灶才能遏止狀況惡化。

期間高鐵立即補強，並調整墩柱的支撐墊，抵銷部分的下陷量。至於台78線的土堤施予高鐵墩柱的壓力，陳振川要求去除台78線土堤，改為輕量的鋼結構，完成「減重」後，2014年5月監測的角變量就降低並維持穩定，解除危機。

陳振川說，管制抽地下水是維護高鐵安全的重中之重，不論深層或淺層，「抽得多就有影響」，加上乾旱、降雨交錯，以及外力因素，就可能影響基樁安全。

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