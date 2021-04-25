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火星坑洞翻版 台南鹽田現「粉紅泡泡」奇景

台灣新聞組／台北25日電
中南部久旱不雨，各地出現乾涸奇景，台南七股一處廢棄鹽田竟由白色轉成粉粉色，還出現大量圓形坑洞與波浪狀圖樣，如夢似幻。（中央社）
中南部久旱不雨，各地出現乾涸奇景，台南七股一處廢棄鹽田竟由白色轉成粉粉色，還出現大量圓形坑洞與波浪狀圖樣，如夢似幻。（中央社）

久旱不雨，台南七股一處廢棄鹽田竟由白色轉成粉紅色，還出現大量圓形坑洞與波浪狀圖樣，連各國媒體也報導這幅如夢似幻的景色。

中央社報導，這處粉紅色夢幻鹽田，位於台南七股鹽山北邊約10 分鐘車程，「七股鹽山」官方粉專指出，這裡以前是很大片的曬鹽場，因廢棄未使用，也沒有引進海水，土壤就形成紅白相間的一團團凹洞，透過鏡頭展現，更像是在火星地表一樣，所以有了「火星洞洞鹽田」的稱號。

「七股鹽山」粉專也為這樣的奇景作出解釋：這是土壤內的粗鹽經長期曝曬結晶向外擴散，形成一圈又一圈的凹洞景觀，另由於土壤含有過渡元素或藻類，在不同的光線下會呈現出不同顏色。

不過，當地退休鹽工有不同的看法，他們說，鹽田圓形坑洞是過去引入海水時，吳郭魚也跟著被引進，雄性吳郭魚發情時，為了獲得母魚青睞，就會挖出圓形坑洞以示好，挖得圓坑愈大，愈能彰顯公魚的能力，所以才會出現不同大小的圓坑。

國外媒體對七股粉紅色鹽田的註解是「久未下雨」，相較於「七股鹽山」官方粉專的解釋及當地退休鹽工的看法，顯示台灣中南部久旱不雨更受關注。

台南一中科學班主任陳立偉則說，從相片來看，可能是鹽田土壤含有元素週期表所列的過渡元素，這類金屬元素有顏色，因久未下雨，水乾出現結晶，顯現顏色；但也有可能是藻類顏色，最終還是得檢驗才能確認。

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