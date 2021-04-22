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謝長廷核水論 原能會主委：不是核能專家才說這種話

台灣新聞組／台北22日電
駐日代表謝長廷。（本報資料照片）
駐日代表謝長廷。（本報資料照片）

日本擬將福島核廢水排入海洋，台駐日代表謝長廷日前卻發文說，「台灣三座核能發電廠的廢水也曾排放入海」，此舉連綠委也看不下去，朝野立委昨要求原能會必須釋疑，外交部也應撤文、召回謝長廷說明。原能會主委謝曉星甚至說，台灣核電廠是正常排放，跟福島狀況「完全不同」，謝長廷「不是核能專家才說這種話」。

立法院教育及文化委員會昨邀原能會、外交部等部會，針對日本將排放福島核電廠含氚廢水做相關專題報告。

國民黨立委李德維指出，南韓對日本排放核廢水強烈反對，還要求與日本共同監督，台灣將怎麼做。

謝曉星表示，日方樂見在國際原子能總署（IAEA）等第三方監管環節，讓南韓派員加入調查專家團，台灣也會爭取參與，也認為會做得到。

謝曉星說，除非不用核電，否則一定有正常排放，但福島核災在過去幾百年都沒發生過，跟正常核電廠排放狀況「完完全全不同」，還說謝不是核能專家，「很多東西他不是專業」。謝曉星表示，「我哪知道他（謝長廷）會以一般人的認知去說這樣的話」、「謝長廷說的太過了！」

至於日本宣布排放核廢水後，外交部不曾正式表態反對意見，同樣引發批評。郭仲熙說，先前已轉達原能會反對意見，至於外交部「反對沒有，但有表達高度關切」，上周也再度將原能會、農委會及漁民反對意見致函日方。

立委林奕華批評，外交部至今都只有高度關切、表示遺憾、轉達反對，「看不見國家立場的反對」，外交部官員沒有肩膀、沒有骨頭，要求外交部應正式表達台灣對此事的反對。

對於日本副首相麻生太郎稱「核廢水喝了也沒事」，謝曉星昨天受訪時回應，這是日本的說法，原能會當然是覺得不適宜飲用。

新黨黨主席吳成典、台北市議員侯漢廷等昨在日本台灣交流協會前抗議表示，對日本的行為感到痛心。吳成典和侯漢廷還表示，願意到日本邀首相菅義偉等官員一起共飲核廢水，「只要他們敢喝，我們就敢喝。」

駐日代表謝長廷曾表示台灣也排放核廢水，原能會主委謝曉星（右）21日上午在立法院教...
駐日代表謝長廷曾表示台灣也排放核廢水，原能會主委謝曉星（右）21日上午在立法院教育委員會表達反對立場。（記者潘俊宏／攝影）

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