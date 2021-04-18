湊人開瓶打AZ疫苗 台灣醫護叩客壓力大

AZ疫苗每瓶可供十人施打，為有效運用疫苗，各醫院必須努力「叩客」。（記者侯永全／攝影）

AZ疫苗 到貨31萬多劑，開打至今累積接種3萬多劑，只打了1成。由於AZ疫苗每瓶可供10人施打，為有效運用得來不易的疫苗，各醫院為湊滿10人來接種，門診執行人員自嘲成了「叩客妹」、「接線生」，不少醫護大喊痛苦。指揮中心發言人莊人祥昨天指出，已放寬疫苗「開瓶」人數，即日起，湊足8人即可開打。

一位醫院人員透露，AZ疫苗開放非醫事人員接種後，手機上的醫院工作群組每天響個不停，同事必須隨時待命，新冠疫苗門診湊足10人就必須上班，6小時內協助完成疫苗施打；如果湊不足，尚未接種疫苗的醫院行政人員就被徵詢「要不要打？」希望湊齊人數。

某醫學中心主管表示，近1個月來，負責新冠疫苗門診的同仁為了湊齊10人，每天打電話的次數比打疫苗的次數還多。首先，得叮囑預約民眾到診，最怕當天「棄標」，只要有人臨時說不來，當天接種計畫就要改變，必須要立刻打電話請人來，否則其餘9人又得延期，「擇期重湊」。新光醫院副院長洪子仁建議，應盡速開放更多順位接種。

「已不需要湊滿10人才開打。」莊人祥表示，最近已向各醫院說明，疫苗施打開瓶數已從「湊10」改為「湊8」，醫院1天若僅開1瓶，至少要有8人接種，若開瓶超過1瓶，當天最後1瓶至少要有6人接種。

截至16日為止，AZ疫苗累計接種3萬2389劑。針對外界批評防疫下半場一塌糊塗，衛福部長陳時中表示，有具體建議都虛心受教。

此外，台美防疫合作有新進展，台灣 11家醫療院所和夏威夷州 政府簽訂合作備忘錄，17日起持合作院所新冠肺炎檢測陰性報告，入境夏威夷後可免10天的居家檢疫，方便經商、洽公、旅遊民眾。

但中央流行疫情指揮中心表示，近期夏威夷每日新增案例近百例，仍有社區感染風險，若沒必要不建議民眾前往，返台仍須進行14天居家檢疫、7天自主健康管理。

據駐檀香山台北經濟文化辦事處新聞稿指出，夏威夷州政府目前僅和日本、加拿大及南韓簽訂「信賴檢測夥伴」合作備忘錄，台灣為第4個簽署國家。