我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美3162萬人確診 已施打2億587萬劑疫苗

加州奧克蘭華埠憂暴力洗劫 商戶嚴陣以待 安裝木板加固

湊人開瓶打AZ疫苗 台灣醫護叩客壓力大

台灣新聞組 /台北18日電
AZ疫苗每瓶可供十人施打，為有效運用疫苗，各醫院必須努力「叩客」。（記者侯永全／攝影）
AZ疫苗每瓶可供十人施打，為有效運用疫苗，各醫院必須努力「叩客」。（記者侯永全／攝影）

AZ疫苗到貨31萬多劑，開打至今累積接種3萬多劑，只打了1成。由於AZ疫苗每瓶可供10人施打，為有效運用得來不易的疫苗，各醫院為湊滿10人來接種，門診執行人員自嘲成了「叩客妹」、「接線生」，不少醫護大喊痛苦。指揮中心發言人莊人祥昨天指出，已放寬疫苗「開瓶」人數，即日起，湊足8人即可開打。

一位醫院人員透露，AZ疫苗開放非醫事人員接種後，手機上的醫院工作群組每天響個不停，同事必須隨時待命，新冠疫苗門診湊足10人就必須上班，6小時內協助完成疫苗施打；如果湊不足，尚未接種疫苗的醫院行政人員就被徵詢「要不要打？」希望湊齊人數。

某醫學中心主管表示，近1個月來，負責新冠疫苗門診的同仁為了湊齊10人，每天打電話的次數比打疫苗的次數還多。首先，得叮囑預約民眾到診，最怕當天「棄標」，只要有人臨時說不來，當天接種計畫就要改變，必須要立刻打電話請人來，否則其餘9人又得延期，「擇期重湊」。新光醫院副院長洪子仁建議，應盡速開放更多順位接種。

「已不需要湊滿10人才開打。」莊人祥表示，最近已向各醫院說明，疫苗施打開瓶數已從「湊10」改為「湊8」，醫院1天若僅開1瓶，至少要有8人接種，若開瓶超過1瓶，當天最後1瓶至少要有6人接種。

截至16日為止，AZ疫苗累計接種3萬2389劑。針對外界批評防疫下半場一塌糊塗，衛福部長陳時中表示，有具體建議都虛心受教。

此外，台美防疫合作有新進展，台灣11家醫療院所和夏威夷州政府簽訂合作備忘錄，17日起持合作院所新冠肺炎檢測陰性報告，入境夏威夷後可免10天的居家檢疫，方便經商、洽公、旅遊民眾。

但中央流行疫情指揮中心表示，近期夏威夷每日新增案例近百例，仍有社區感染風險，若沒必要不建議民眾前往，返台仍須進行14天居家檢疫、7天自主健康管理。

據駐檀香山台北經濟文化辦事處新聞稿指出，夏威夷州政府目前僅和日本、加拿大及南韓簽訂「信賴檢測夥伴」合作備忘錄，台灣為第4個簽署國家。

疫苗 夏威夷州 台灣

上一則

扁嫂吳淑珍露臉氣色佳 蹺腳難掩霸氣

下一則

美豬進口上千噸 滿街卻是台灣豬 稽查人員：不可思議

延伸閱讀

紐約市超500萬人已打至少1劑疫苗 但族裔差別仍明顯

紐約市超500萬人已打至少1劑疫苗 但族裔差別仍明顯
AZ疫苗無單人包裝原因揭曉 醫：疫苗製造太快

AZ疫苗無單人包裝原因揭曉 醫：疫苗製造太快
血栓疑慮未解 各州下周持續停發嬌生疫苗

血栓疑慮未解 各州下周持續停發嬌生疫苗
美達2億里程碑 1/4民眾打完疫苗

美達2億里程碑 1/4民眾打完疫苗

熱門新聞

「中國已可平視」之後 「你永遠是我的大哥」又見仰視

2021-04-17 19:25
蔡英文總統。（記者黃仲裕／攝影）

美媒：HFX論壇欲頒「馬侃獎」給蔡英文 加國揚言撤贊助

2021-04-12 01:44
衛福部嘉南療養院副院長歐陽文貞，被媒體選為百大名醫。（取材自臉書）

倫理委員爆不倫…百大名醫偷情女教授 逼23年元配離婚

2021-04-14 02:23
在太魯閣號中罹難的法籍男子，家人15日在巴黎的天主教堂為他舉行告別式，現場有他生前與女友在台灣的漫畫。圖/讀者提供

太魯閣號罹難法籍男 告別式上求婚戒指令人落淚

2021-04-15 11:44
釣魚台群島空照圖。（路透）

學者：美日遏中 釣島危機一觸即發…恐波及台灣

2021-04-10 21:58
台積電創辦人張忠謀（左）與聯電榮譽董事長曹興誠（右）在去年底竹科四十周年國際論壇上互相握手致意，被視為是「世紀破冰」；但台積電與聯電的競爭仍是進行式。本報資料照片

三星聯電結盟 反制台積索尼

2021-04-12 15:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世

接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世
縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂
直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡
奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元

奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元
菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿

菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿