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台鐵善款「政府一毛不留」 罹難者每人1500萬

台灣新聞組╱台北17日電
台鐵太魯閣號事故，衛福部長陳時中16日說明捐款分配規畫，強調政府一毛不留。（中央社）
台鐵太魯閣號事故，衛福部長陳時中16日說明捐款分配規畫，強調政府一毛不留。（中央社）

台鐵太魯閣號事故捐款帳戶」12天來獲捐款11.1億元(台幣，下同，約3900萬美元)，衛福部長陳時中強調，此愛心善款政府一毛不留，先以統計到前天的10.6億元分配，罹難者分得八成，傷者、目睹乘客兩成，罹難者每人可獲得1500萬元，傷者依傷勢輕重可拿10萬至700萬元，目睹事故乘客每人1萬元撫慰金。

太魯閣號事故造成49人罹難、216人受傷，其中44人住院，目擊事故乘客225人。衛福部於本月3日成立專戶，隨後成立善款管理委員會，昨天上午舉行臨時會，下午公布運用規畫。陳時中強調，剩餘款項也依8：2比例原則分配，捐款100%用在罹難者等人身上。

善款管理委員會於12日舉行第一次會議後，曾公布善款用途有七大項目，包括生活、醫療補助與法律扶助等，也決議給予罹難者的扶助金不得低於總捐款金額三分之一，但昨天的臨時會決議推翻上述結果。

陳時中解釋：「僅三分之一用在罹難者身上，這是天大的誤會。」當時不知捐款總額有多少，實際傷者掌握也不清楚，才先以三分之一款項現金提供給付救助。至於被外界詬病的救災人員心理輔導、傷者心理重建費用等，管委會召集人李麗芬指出，將全改為公務預算支應。

陳時中強調，政府原定提供的撫慰金，不會因有善款而減少，「該給的還是會給」，包括社福機制的身障補助等。

此次罹難者獲得善款應是近年最高，高雄氣爆罹難者每人獲得善款800萬元、花蓮0206震災每人500萬元、台南0206震災每人400萬元、八仙氣爆罹難者每人100萬元。

陳時中 太魯閣號 台鐵

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