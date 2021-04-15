台積南科廠跳電 3萬片晶圓報廢損10億 衝擊車用晶片

台積電南科14廠14日中午因台電地下電纜遭挖斷，造成廠區跳電，讓全球晶片供給吃緊再受關注。圖為南科台積電封測二廠。（記者劉學聖／攝影）

南部科學園區啟碁南科二廠新建工程昨天近午施工時，不慎挖斷台電地下電纜，造成台積電 南科14廠、三福化工一度斷電，約十廠商電壓下降；台電緊急搶修，傍晚5時許恢復供電，但專家估計這次跳電事件，台積電將有3萬片晶圓需報廢，影響金額約台幣10億元（約3515萬美元）。

供應鏈 業者透露，台積電有投保營業中斷險，且還有部分晶圓可搶救，影響有限。不過，其中以40至45奈米製程幫索尼代工生產影像感測器（CIS）、以65奈米生產車用電源管理晶片 ，是目前極缺的晶片，雖然產線會很快恢復，但交貨期恐拉長至少一季，衝擊程度遠比營業中斷損失還大。

台積電今天將召開法說會，災情損失與對晶片供應的影響，將成關注焦點。台積電昨天表示，實際影響待恢復正常供電後釐清。

南科管理局初步調查，業者開挖前有先和台電核對園區圖資，但仍發生施工意外，不排除圖資資訊有誤差，或施工前「試挖」力道過大而挖斷地下電纜。科學園區同業公會組成調查小組深入釐清，結果這兩天出爐。

台電表示，過去大多都是因閃電等天候因素造成瞬間壓降，這是南科成立以來首度發生意外；受損線路預計今天下午5時修復。

據調查，啟碁南科二廠正進行新建工程去年六月開工，預計後年九月完成，昨天上午11點，工人在廠區內進行直井施打地錨施設作業，不慎挖斷台電161KV地下電纜，造成線路跳脫。

南科園區電力建置雙迴路，南科管理局接獲台電通報，勒令廠商停工，但台積電晶圓14廠、三福化工已跳電，附近聯電、群創、瀚宇、康寧、南茂等十家大廠也壓降，同步啟用UPS不斷電系統因應。

台積電一度緊急啟用柴油發電機因應廠區用電，園區保全也拉大警戒範圍，不時勸離園區外逗留路人。

半導體業者表示，台積電屬於中度壓降衝擊，通常晶圓製程中最關鍵的爐管及黃光設備都會有不斷電系統，避免最核心的曝光顯影受波及，至於後續的蝕刻、研磨等都採批次作業，評估影響得看有多少機台連結不斷電系統。南科管理局昨晚表示，聯電已回覆沒有損失，其他廠商受損情形仍持續了解中。