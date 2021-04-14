52台空了4個月 華視4.19進駐 搶下全台1/4收視戶版圖

華視將在4月19日登上全台四分之一收視戶家中電視的52頻道。（本報資料照片）

華視新聞資訊台將在4月19日登上全台四分之一收視戶家中電視的52頻道。NCC日前通過中嘉集團旗下系統商、及聯維、寶福、南國三家獨立系統商申請華視新聞資訊台遞補52頻道案，昨天下午發函給上述系統業者，系統商於後天就可以開始播送跑馬燈通知收視戶，五天後，華視新聞資訊台就能正式上架。

全台灣 有線電視的52頻道空了四個月，中嘉旗下系統商等申請華視新聞資訊台遞補52頻道案在歷經近兩個月審查後，NCC於上月31日通過該案。NCC昨天終於發函，系統業者表示，後天就會開始播送跑馬燈，五天後、也就是4月19日，華視新聞資訊台就能正式登上52頻道，未來全國約124.5萬收視戶將會在52頻道看到該台，相當於搶下全台四分之一收視戶版圖。

至於練台生旗下北都、全國數位、洄瀾、東亞、東台，以及名城、澎湖、祥通等九家獨立系統商，以及泛富邦體系的台固旗下系統商，合計共有80.9萬收視戶，其申請由台視遞補52頻道案，目前NCC正在等待地方政府回覆意見，收到後才會排案審議。另外，富邦集團旗下的凱擘，帶著98.7萬收視戶，尚未送進任何替補案。

不過華視進駐52頻道也備受外界爭議， 台視現也在力爭能上架其他有線電視系統，仍待NCC排案審核。