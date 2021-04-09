改革牛步 2018普悠瑪事故 1年多後才開專案會議
太魯閣號事故意外掀起行政院遲未核定前年普悠瑪事故台鐵總體檢報告爭議，交通部長林佳龍前天更透露，曾建議成立「台鐵改革推動小組」，卻沒下文；行政院昨天解釋，院長蘇貞昌去年指示副院長沈榮津用「專案會議」督導台鐵。
不過據本報系調查，沈榮津主持會議僅七次，且時間點是在去年5月成功站斷軌事件後。且這些會議多停留在技術層面，並未觸及台鐵改革的核心議題。
外界質疑普悠瑪號事故後，政院原規畫成立「改善推動小組」，但至今沒有成立。行政院發言人羅秉成昨天表示，蘇貞昌去年特別指示沈榮津，用專案會議的方式督導改革工作，相信用副院長層級辦理，功能應不下於政委主持的推動小組，重點要能夠真正的推動執行，「不要太在意名稱是什麼」。
蔡總統前天指示對台鐵組織文化及財務狀況進行改革，林佳龍6日也針對台鐵七大面向提出改革建議。曾參與多次政院會議的人士透露，會議都在討論斷軌後續及如何加強巡檢；台鐵總體檢報吿內容則沒討論。會議多停留技術層面，對於台鐵真正的痛點─組織結構與財務狀況未觸及。
2018年10月台鐵普悠瑪號事故，行政院當時成立台鐵體檢專案小組，由政委張景森擔任召集人，並在2019年1月18日，完成台鐵總體檢報告，當中提出的中長期改善方案包括台鐵公司化、調整票價結構及鐵路修法等。據了解，張景森在總體檢報告完成後的第十天，主持「普悠瑪事故後續處理事宜」研商會議。
不過政院隨後就再也沒有召開過類似相關會議，直到七個月後，政院才由秘書長李孟諺主持「台鐵員工薪資」協商會議。
據了解，2019年8月到12月，李孟諺共主持了八場會議，內容包羅萬象，有軌道結構安全、鐵路安全改善六年計畫、橋梁檢測，甚至還有生活津貼、北宜直鐵等議題。
去年5月，台鐵成功站發生斷軌44公分事件，當時林佳龍下令查辦成功站斷軌事件疏失，並展開全台大巡軌，政院則又再開了七次跟「軌道安全」相關會議，由沈榮津主持。
交通部官員透露，體檢報告公布後，行政院至少開過16次跟台鐵有關的會議，多少都有討論體檢報告內容，「只是比例問題」。
另有官員表示，總體檢報告完成，報告點出的144項問題，有109項解除列管，「但回歸常態，不等於不用追蹤」；剩下35項中有很多需要跨部會協調的，包含財政處理，這都不是光交通部可以做的，應該由行政院扛起協調之責。
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