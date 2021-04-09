改革牛步 2018普悠瑪事故 1年多後才開專案會議

台鐵太魯閣號事故釀嚴重死傷，台鐵工作人員連日在事故現場搶救、搶修，東正線預計最快4月20日通車。（記者陳正興／攝影）

太魯閣號 事故意外掀起行政院遲未核定前年普悠瑪事故台鐵 總體檢報告爭議，交通部長林佳龍前天更透露，曾建議成立「台鐵改革推動小組」，卻沒下文；行政院昨天解釋，院長蘇貞昌去年指示副院長沈榮津用「專案會議」督導台鐵。

不過據本報系調查，沈榮津主持會議僅七次，且時間點是在去年5月成功站斷軌事件後。且這些會議多停留在技術層面，並未觸及台鐵改革的核心議題。

外界質疑普悠瑪號事故後，政院原規畫成立「改善推動小組」，但至今沒有成立。行政院發言人羅秉成昨天表示，蘇貞昌去年特別指示沈榮津，用專案會議的方式督導改革工作，相信用副院長層級辦理，功能應不下於政委主持的推動小組，重點要能夠真正的推動執行，「不要太在意名稱是什麼」。

蔡總統前天指示對台鐵組織文化及財務狀況進行改革，林佳龍6日也針對台鐵七大面向提出改革建議。曾參與多次政院會議的人士透露，會議都在討論斷軌後續及如何加強巡檢；台鐵總體檢報吿內容則沒討論。會議多停留技術層面，對於台鐵真正的痛點─組織結構與財務狀況未觸及。

2018年10月台鐵普悠瑪號事故，行政院當時成立台鐵體檢專案小組，由政委張景森擔任召集人，並在2019年1月18日，完成台鐵總體檢報告，當中提出的中長期改善方案包括台鐵公司化、調整票價結構及鐵路修法等。據了解，張景森在總體檢報告完成後的第十天，主持「普悠瑪事故後續處理事宜」研商會議。

不過政院隨後就再也沒有召開過類似相關會議，直到七個月後，政院才由秘書長李孟諺主持「台鐵員工薪資」協商會議。

據了解，2019年8月到12月，李孟諺共主持了八場會議，內容包羅萬象，有軌道結構安全、鐵路安全改善六年計畫、橋梁檢測 ，甚至還有生活津貼、北宜直鐵等議題。

去年5月，台鐵成功站發生斷軌44公分事件，當時林佳龍下令查辦成功站斷軌事件疏失，並展開全台大巡軌，政院則又再開了七次跟「軌道安全」相關會議，由沈榮津主持。

交通部官員透露，體檢報告公布後，行政院至少開過16次跟台鐵有關的會議，多少都有討論體檢報告內容，「只是比例問題」。

另有官員表示，總體檢報告完成，報告點出的144項問題，有109項解除列管，「但回歸常態，不等於不用追蹤」；剩下35項中有很多需要跨部會協調的，包含財政處理，這都不是光交通部可以做的，應該由行政院扛起協調之責。