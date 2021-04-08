太魯閣號慘劇！包商疑自開怪手 釀工程車鬆脫翻落

台鐵事故重要關係人、逃逸越南籍移工「阿好」，7日由警方拘提偵詢後，移送花蓮地檢署偵訊。(記者陳正興／攝影)

台鐵太魯閣號 撞工程車造成重大死傷，國家運輸安全調查委員會初步調查，肇事工程車滑落鐵軌疑與協助它脫困卡住的怪手鬆脫有關。

至於怪手到底是誰開的？自己（指李義祥）開？還是另一個同事？運安會主委楊宏智說，「現場有兩個人」，相關資料已全部送檢調。但有知情人士透露，當時工程車轉彎時不慎卡到樹叢，動彈不得，是李義祥跳下車，改開怪手想讓工程車脫困，疑似在快拉到路上時不慎鬆脫，工程車進而滑落邊坡，溜逸至鐵軌釀禍。

知情人士並表示，事發當下的對話都有，包含李義祥和那個「第二人」，是怪手行車記錄器錄到的，「不能講是因為怕人跑掉」。

通報只要16秒 李義祥卻打給吊車公司

警方昨天拘提當天坐在工程車右座的越南 籍逃逸移工「阿好」，釐清工程車到現場及翻落鐵軌經過，檢方漏夜偵訊。花蓮地檢署檢察長俞秀端證實，李義祥當天不是去巡視工地，其他則不便說明。花蓮地檢署表示，全案已約談20人以上。

此外，據了解，台鐵有個「通報專用緊急電話」，只要16秒就能直通台鐵調度總所，讓此次傷亡降低到最低；但是李義祥的第一通電話，卻是打給吊車公司。