我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億7147萬人已打疫苗 42.4%接種1劑

金山奧克蘭華埠周邊 猖狂劫匪連6搶 警直升機追捕

太魯閣號慘劇！包商疑自開怪手 釀工程車鬆脫翻落

台灣新聞組／台北8日電
台鐵事故重要關係人、逃逸越南籍移工「阿好」，7日由警方拘提偵詢後，移送花蓮地檢署偵訊。(記者陳正興／攝影)
台鐵事故重要關係人、逃逸越南籍移工「阿好」，7日由警方拘提偵詢後，移送花蓮地檢署偵訊。(記者陳正興／攝影)

台鐵太魯閣號撞工程車造成重大死傷，國家運輸安全調查委員會初步調查，肇事工程車滑落鐵軌疑與協助它脫困卡住的怪手鬆脫有關。

至於怪手到底是誰開的？自己（指李義祥）開？還是另一個同事？運安會主委楊宏智說，「現場有兩個人」，相關資料已全部送檢調。但有知情人士透露，當時工程車轉彎時不慎卡到樹叢，動彈不得，是李義祥跳下車，改開怪手想讓工程車脫困，疑似在快拉到路上時不慎鬆脫，工程車進而滑落邊坡，溜逸至鐵軌釀禍。

知情人士並表示，事發當下的對話都有，包含李義祥和那個「第二人」，是怪手行車記錄器錄到的，「不能講是因為怕人跑掉」。

通報只要16秒 李義祥卻打給吊車公司

警方昨天拘提當天坐在工程車右座的越南籍逃逸移工「阿好」，釐清工程車到現場及翻落鐵軌經過，檢方漏夜偵訊。花蓮地檢署檢察長俞秀端證實，李義祥當天不是去巡視工地，其他則不便說明。花蓮地檢署表示，全案已約談20人以上。

此外，據了解，台鐵有個「通報專用緊急電話」，只要16秒就能直通台鐵調度總所，讓此次傷亡降低到最低；但是李義祥的第一通電話，卻是打給吊車公司。

台鐵 越南 太魯閣號

上一則

美中台軍機同現身台灣西南空域 相互監控

下一則

新聞評論／每場災難都是照妖鏡 台灣散漫文化現形

延伸閱讀

蘇貞昌緊握人事 台鐵局長3個月「找不到人」

蘇貞昌緊握人事 台鐵局長3個月「找不到人」
綠否決太魯閣號事故調閱委會 藍揚言「倒閣」

綠否決太魯閣號事故調閱委會 藍揚言「倒閣」
太魯閣號事故舉世同悲 芭芭拉史翠珊也落淚

太魯閣號事故舉世同悲 芭芭拉史翠珊也落淚
太魯閣號慘劇 運安會打臉包商：工程車開動 卡樹滑落

太魯閣號慘劇 運安會打臉包商：工程車開動 卡樹滑落

熱門新聞

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故。（取材自臉書公開社團阿美族的歌）

台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

2021-04-02 13:50
肇事的義祥工程負責人李義祥(左)被乘客拍到站在事發現場往列車方向看去。圖／翻攝PTT網友leeabc

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

2021-04-04 10:15
太魯閣號事故釀重大傷亡，工程人員昨出動大型吊掛機具，要將卡在隧道內的車廂拖出。記者余承翰／攝影

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數再修為50人

2021-04-03 22:57
太魯閣號出軌事故現場。（圖：讀者提供）

「照理說不該停那」 工程車砸落釀台灣太魯閣號出軌

2021-04-02 00:13
與福原愛同遊橫濱約會的高帥A男驚傳已婚。（取材自臉書）

不倫男瞞已婚 福原愛受騙崩潰 江宏傑：小孩不會給她

2021-04-01 02:26
台鐵4日舉辦太魯閣號事故說明記者會。記者吳姿賢／攝影

太魯閣號撞車駕駛反應不到7秒 李義祥恐涉故意隱瞞身分

2021-04-04 10:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮

又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮
研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病
疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州
潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令

潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令
研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力