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建邊坡告警延宕2年 台鐵稱：為提升準確率

記者吳姿賢／台北6日電
台鐵408次太魯閣號列車撞上滑落到軌道上的工程車造成重大傷亡，事故現場6日持續搶通。(中央社)
台鐵408次太魯閣號列車撞上滑落到軌道上的工程車造成重大傷亡，事故現場6日持續搶通。(中央社)

太魯閣號撞車釀50死重大意外，台鐵日前表示，預計今、明兩年陸續建置25處邊坡全自動監測系統（邊坡告警）。但回顧普悠瑪事故後台鐵總體檢報告就已提到2020年底將完成建置，但至今未完成，整整延宕兩年。台鐵昨坦言進度落後，但解釋是因該系統加人工智慧判讀，為提升準確率花較多時間測試。

交通部政次王國材說，過去想法是邊坡工程做好就可預防異物入侵，較不需要偵測系統，但這兩日檢討認為，除了預擬設置的25處，即使已加強邊坡防護的地方，台鐵也應針對容易有異物入侵的地方，重新巡視建置更多邊坡監測系統。

根據台鐵總體檢報告，易致災或脆弱地段將推動「邊坡全生命監測系統」，全台25處預計2020年底建置完成。國民黨前立委孫大千近日質疑，若如期建置，意外也許可以避免。據了解，此次太魯閣號事發地點並無規畫設置監測系統，但25處監測系統工程確實嚴重延宕。

台鐵官員說，該系統用來監視邊坡及軌道，若發現異物入侵可透過人工智慧判讀並對列車提出告警通知，由於技術在全球還不普及，須避免下大雨、起霧、強光或小動物入侵產生誤報，影響列車行駛，得透過專家學者測試系統，確保準確度達到95%以上，因此花了較多時間，會加速趕辦。

外界質疑，高鐵早就建置邊坡偵測系統，相關技術並非不成熟。台鐵官員說，高鐵裝設感測器，異物碰到才會告警，如果落石掉進軌道卻未觸碰感測器可能無法發現，台鐵則會直接監視軌道及邊坡，異物進入畫面將由人工智慧判定是否有風險，並發布告警。

台鐵 人工智慧 太魯閣號

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