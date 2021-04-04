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台鐵曾請「1450始祖」行銷 李艷秋：究責無上限 不懼網軍出征

記者鄭媁／台北4日電
李艷秋說，2年多的任期，證明林佳龍無能改革，該承擔的就是下台的責任。(本報資料照片)
李艷秋說，2年多的任期，證明林佳龍無能改革，該承擔的就是下台的責任。(本報資料照片)

台鐵太魯閣號意外事故釀嚴重傷亡。資深媒體人李艷秋今天表示，她知道現在只要對太魯閣事故發出一點不滿或究責的意見，就要被網軍出征，但是「大悲，不能無言，更要直言」，究責無上限、徹查利益勾結、終結網軍東廠。

李艷秋表示，事故發生到現在，有幾項事實可以確定，一是台鐵局長懸缺3個月沒派人，也就是說，台鐵今年以來根本沒有專業領導人；二是包商李義祥曾是民進黨黨代表，5年內拿了19個標案，有15筆違規，還因圍標、造假被判刑，台鐵依然讓他承包，是無知？包庇？還是勾結？

李艷秋指出，台鐵內部建議，將責任導向承包商和監造，降低台鐵負評，台鐵在搶救時想的是如何甩鍋？真是人神共憤。其次，台鐵在普悠瑪事故後完成257頁總體檢報告，其中「邊坡監測系統」對邊坡危害或異物入侵軌道，用AI主動示警，並在2020年底完成系統建置，請問監測系統在哪裡？

李艷秋說，2019年總體檢報告公布時，交通部長林佳龍說要徹底改革，才能為普悠瑪療傷止痛；現在台鐵奪走的生命越來越多，林佳龍說要承擔責任不能在此時一走了之。2年多的任期，證明林佳龍無能改革，該承擔的就是下台的責任。

李艷秋說，台鐵在安全上沒有超前部署，卻在大內宣上未雨綢繆，半年間，以1549萬請了有「1450網軍始祖」之稱的春露公司負責行銷，未來這幾天，相信網軍不但帶風向，且會大舉出征。他們一邊吃香喝辣，一邊壓制人民的眼淚和哀鳴？「下次坐在車上的，可能是你、是我、是我們摯愛的人，你還要畏懼鄉愿到幾時？」

台鐵 民進黨 太魯閣號

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