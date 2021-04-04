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交長林佳龍口頭請辭 府院同稱搶修、善後優先

記者鄭鴻達／台北4日電
太魯閣發生出軌意外釀嚴重死傷，交通部長林佳龍致歉並表示願意負起責任。（記者潘俊宏／攝影）
太魯閣發生出軌意外釀嚴重死傷，交通部長林佳龍致歉並表示願意負起責任。（記者潘俊宏／攝影）

太魯閣號撞車事故釀48死、198傷，是台鐵半世紀以來最嚴重的死傷意外，震驚全國，對於交通部長林佳龍去留，行政院今（4）日證實行政院長蘇貞昌已接獲林佳龍口頭請辭電話，不過府院都同調強調已搶修、善後為先，目前不談論此問題。

在事故發生後，林佳龍2日傍晚於臉書發文表示「身為交通部長，此時搶救優先，也須與台鐵共同配合運安會及司法單位調查，佳龍不會、也不能在此時一走了之，但理當必須承擔一切政治責任。」3日深夜，則再次發文強調，「請各界再給我一點時間進行善後工作，該負的責任絕不會逃避」。

對於外傳林佳龍已向蔡總統請辭，總統府發言人張惇涵表示，林佳龍已表達他的立場，總統肯定林部長負責任的態度，但目前搶修的工作還在進行當中，還不是談論這個問題的時間點。

行政院發言人羅秉成也表示，蘇揆已接獲林佳龍口頭請辭電話，蘇揆肯定林佳龍負責任的態度，但現階段以搶修、搶通為先，把善後做好，也是負責任的表現，現在不談這個問題。

交通部長林佳龍辦公室則表示，目前以搶救、搶通等善後工作為重，林佳龍已表達將負起責任，其餘不予回應，沒有評論。

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