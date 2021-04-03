「我女兒剩上半身」媽泣訴 救難隊找到下半身拼完整了

「我女兒剩上半身」媽泣訴，救難隊找到下半身拼出人形。（圖：基隆市消防局提供）

基隆市搜救隊昨天支援花蓮太魯閣救災，搜救人員今天說明搶救過程，昨天現場有一個媽媽說要找女兒，但只有上半的身體，媽媽在現場非常傷心，希望救難人員幫忙；搜救隊在搜尋過程中找到她女兒的下半身，讓遺體得以完整。

基隆市消防局第一大隊副大隊長蘇元鏞說，救援過程中發現，撞擊力道強入，第五節車廂直接插入第六節車廂，沒入約三分之一，第七、第八節最為慘重，讓他們看了十分的震驚。因必須清查罹難者的位置，有的破窗進入，有的破壞車廂從車頂、車側爬進去，到處都是鐵片，得小心才不會受傷。

蘇元鏞表示，這次很多罹難者都是小孩子，現場有一名傷心的媽媽說要找女兒，但只有上半的身體，另外一半找不到；搜救隊在搜尋過程中找到她女兒的下半身，得以拼出全身來，也讓這名母親泣不成聲。

「有些斷掌，有些腦漿溢出，面目全非，四肢散落一地」蘇元鏞說，有這麼多不完整的大體，隊員盡量把每一塊都拼湊出來，讓家屬得以慰藉；基隆搜救隊在第七、第八就找到28具屍體搬出。

在整體救援歷程中，至第七、八節車廂進行搜救，穿梭在扭曲擠壓變形的第七、八節車廂，協助民眾脫困及後送搬運，並將周遭屍塊及罹難者大體搬運後送。

隊員形容在充滿血氣味夾雜各種油料味道的隧道內，讓人怵目驚心。在第六、七節車廂處協助將屍塊裝入屍袋，讓很多隊員都幾乎紅了眼眶。