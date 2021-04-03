我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億128萬人已打疫苗 逾55.4萬死

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

徵台女露點、打造捷運場景拍色情片 SWAG撈4000萬被抄

記者李奕昕／台北3日電
號稱亞洲最大成人影片網站SWAG，曾推出仿台北捷運車廂場景影片惹議。（取材自SWAG臉書）
號稱亞洲最大成人影片網站SWAG，曾推出仿台北捷運車廂場景影片惹議。（取材自SWAG臉書）

號稱亞洲最大成人影片網站SWAG被警方查抄。刑事局查出，該網站播放露骨性愛影片供付費觀看，四年多來累積上萬部影片，捧紅不少台籍AV女優，警方前天在台北市搜索幕後經營公司，並封鎖網站，帶回劉姓執行長等35人調查，檢察官訊後依妨害風化命劉男30萬元台幣（約1萬513美元）交保。

據調查，SWAG是藝人黃立成在2016年8月創辦，近3年由34歲的劉男接手，累積招募300多名女直播主，吸引6萬餘名會員，曾因打造台北捷運車廂場景拍片、西門町街頭直播主舉牌「徵炮友」引發爭議，但也讓網站知名度大增。

SWAG招募台籍女子拍攝三點全露性愛影片或直播，不乏性器官特寫、性虐待等猥褻內容；民眾免費註冊會員可預覽影片，線上刷卡或第三方支付購買「鑽石」代幣，便能觀看完整影片，不少台籍女優真槍實彈演出，內容刺激。

據調查，網站主機架設美國，由北市松山區「攻城獅」科技公司經營，透過劉男妻子名下「鈔多」公司，聯繫第三方支付公司收費轉帳；警方清查公司帳戶流入資金高達12億元台幣（4205.5萬美元），事業有聲有色，有高階幹部月薪逼近30萬元。

刑事局上月接獲iWIN網路內容防護機構檢舉，電信偵查大隊第一隊從付費金流追查，前天搜索相關公司及劉男住家，帶回劉姓夫妻及李姓工程師、招募直播主楊姓男主管、陳姓女秘書，另通知30名員工到場查證。

據了解，劉男曾赴英國攻讀大學商學院會計系，返台在私人公司任職軟體工程師，他坦承經營SWAG網站，稱是仿照日本A片產業模式，質疑為何日本可以，台灣卻不行。

警方說，女優自行拍攝影片，公司也會協助找攝影棚，會員支付台幣1元購買30顆「鑽石」，觀看每部影片需250顆「鑽石」，每次觀看時，女優可分紅30至40顆「鑽石」，但網站不具過濾會員身分機制，供不特定者瀏覽，涉妨害風化罪。

警方共查扣五台電腦，含管理帳號及密碼、直播主與會員資料，並取得SWAG管理權限，封鎖網站避免持續散布色情內容，後續不排除通知女優查辦。

刑法妨害風化罪規定，散布、播送或販賣猥褻的文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，最重可處兩年以下徒刑。

攝影 日本 台灣

上一則

憂公投「動搖政權」 民進黨主戰聲四起

下一則

悼太魯閣號亡者 全台降半旗3天 死亡賠償540萬

延伸閱讀

昌興珠寶專屬四月的誕生石

昌興珠寶專屬四月的誕生石
他吃餅乾咬到異物還掉牙 竟然吐出「高價硬物」

他吃餅乾咬到異物還掉牙 竟然吐出「高價硬物」
用鑽石記錄人生 De Beers設計藏故事 上網也能訂製

用鑽石記錄人生 De Beers設計藏故事 上網也能訂製
洛杉磯鑽石獅子會 贈腦麻中心防疫物資

洛杉磯鑽石獅子會 贈腦麻中心防疫物資

熱門新聞

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故。（取材自臉書公開社團阿美族的歌）

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

2021-04-02 13:50
長榮海運的長賜輪卡在蘇伊士運河動彈不得。美聯社

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

2021-03-27 07:31
數艘拖船28日試圖讓長賜號脫淺。（歐新社）

長賜號擱淺第6天 長榮回應了

2021-03-28 10:37
帛琉總統惠恕仁率領訪問團28日下午搭機抵台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也隨行。（中央社）

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

2021-03-28 13:05
國造衛星福衛五號 25 日拍到擱淺的長賜號，就連被迫在運河南端蘇伊士灣等待的船隻也清晰可見。圖／取自國家太空中心臉書

台灣福衛五號 高清拍下蘇伊士運河「大排長榮」

2021-03-26 13:44
太魯閣號出軌事故現場。（圖：讀者提供）

「照理說不該停那」 工程車砸落釀台灣太魯閣號出軌

2021-04-02 00:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃