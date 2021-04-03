徵台女露點、打造捷運場景拍色情片 SWAG撈4000萬被抄

號稱亞洲最大成人影片網站SWAG，曾推出仿台北捷運車廂場景影片惹議。（取材自SWAG臉書）

號稱亞洲最大成人影片網站SWAG被警方查抄。刑事局查出，該網站播放露骨性愛影片供付費觀看，四年多來累積上萬部影片，捧紅不少台籍AV女優，警方前天在台北市搜索幕後經營公司，並封鎖網站，帶回劉姓執行長等35人調查，檢察官訊後依妨害風化命劉男30萬元台幣（約1萬513美元）交保。

據調查，SWAG是藝人黃立成在2016年8月創辦，近3年由34歲的劉男接手，累積招募300多名女直播主，吸引6萬餘名會員，曾因打造台北捷運車廂場景拍片、西門町街頭直播主舉牌「徵炮友」引發爭議，但也讓網站知名度大增。

SWAG招募台籍女子拍攝三點全露性愛影片或直播，不乏性器官特寫、性虐待等猥褻內容；民眾免費註冊會員可預覽影片，線上刷卡或第三方支付購買「鑽石」代幣，便能觀看完整影片，不少台籍女優真槍實彈演出，內容刺激。

據調查，網站主機架設美國，由北市松山區「攻城獅」科技公司經營，透過劉男妻子名下「鈔多」公司，聯繫第三方支付公司收費轉帳；警方清查公司帳戶流入資金高達12億元台幣（4205.5萬美元），事業有聲有色，有高階幹部月薪逼近30萬元。

刑事局上月接獲iWIN網路內容防護機構檢舉，電信偵查大隊第一隊從付費金流追查，前天搜索相關公司及劉男住家，帶回劉姓夫妻及李姓工程師、招募直播主楊姓男主管、陳姓女秘書，另通知30名員工到場查證。

據了解，劉男曾赴英國攻讀大學商學院會計系，返台在私人公司任職軟體工程師，他坦承經營SWAG網站，稱是仿照日本 A片產業模式，質疑為何日本可以，台灣 卻不行。

警方說，女優自行拍攝影 片，公司也會協助找攝影棚，會員支付台幣1元購買30顆「鑽石」，觀看每部影片需250顆「鑽石」，每次觀看時，女優可分紅30至40顆「鑽石」，但網站不具過濾會員身分機制，供不特定者瀏覽，涉妨害風化罪。

警方共查扣五台電腦，含管理帳號及密碼、直播主與會員資料，並取得SWAG管理權限，封鎖網站避免持續散布色情內容，後續不排除通知女優查辦。

刑法妨害風化罪規定，散布、播送或販賣猥褻的文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，最重可處兩年以下徒刑。