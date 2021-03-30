房地合一2.0初審過關 兩年內賣房要課稅45％

打炒房重稅要來了！立法院財政委員會昨天初審通過「房地合一2.0」修正草案，兩年內出售要課45%稅率，逾兩年、未逾五年適用35%稅率，法人也比照個人納入房地合一課稅，最高也是45%。不過，修法後立即實施或由行政院定之，朝野立委有不同意見，送黨團協商。

昨天的修法，朝野對於院版草案共識度高，僅約半小時左右就通過初審。修法草案有四大重點，除了延長短期交易課重稅的時間、法人比照個人納入，預售屋及特定股權交易也適用房地合一稅。另外也修正房地合一成本計算中的土地漲價總數額減除等規定，以防堵避稅行為。

針對實施日期，政院版草案是由行政院定之，財政部 長蘇建榮強調，子法規訂定需要一段時間，納入營利事業後的作業方式也要變更，此次修法還有納入預售屋，也需要配合實價登錄2.0上路的時間比較合理，需內政部溝通，因此主張實際上路時間由行政院衡酌房市狀況來訂定。

但國民黨 團堅持總統公布後立即上路實施，避免造成不必要的逃亡潮，反而造成房市動盪不安，違背減少短期交易、穩定房市的立法宗旨。民進黨 立委則支持財政部看法，要配合實價登錄2.0上路時間，希望保留彈性讓行政院視實際房市發展、配套等整體情況來衡量實施日期。

國民黨團認為，若由行政院定之，恐遙遙無期；但民進黨團認為，居住正義是社會共識，執政黨絕對不會拖延。朝野立委希望盡快、明確上路，最後經過討論，朝野同意此條文保留送黨團協商。

昨天初審過程中，「是否回溯」討論最多。蘇建榮強調，新制實施後不會再回溯補稅加徵，取得時間回溯、交易不回溯，是法律上的「不真正溯及」。若院版草案三讀通過，在2016年後取得的房地在實施日前出售，則仍適用房地合一1.0；在實施日後出售案件才適用2.0。

此外，針對境內法人，民進黨立委吳秉叡提案比照個人新增兩條排除條款，短期交易稅率維持20%，獲財政部同意。一是因財政部公告的非自願性因素，交易持有期間五年以下房地；二是營利事業以自有土地與營利事業合建房屋，自土地取得日起算五年內完成並銷售房地。其餘條文均按行政院版草案通過。

另外，國民黨立委賴士葆、費鴻泰及民眾黨立委張其祿也呼籲，要落實居住正義，除了央行選擇性信用管制及房地合一2.0重稅還不夠，加上「囤房稅」，三箭齊發效果才會好，若擔心囤房稅傷及無辜，可在修法時排除。