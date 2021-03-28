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小三通+陰性證明 廈門擬7天內往返免隔離

記者黃國樑／台北28日電
廈門市政府擬鬆綁兩岸邊境管制，持台灣或大陸的核酸檢測陰性證明，七天內往返金廈，不須隔離，金門縣政府則向行政院爭取「金廈防疫泡泡」，恢復小三通。（本報資料照片）
廈門市政府擬鬆綁兩岸邊境管制，持台灣或大陸的核酸檢測陰性證明，七天內往返金廈，不須隔離，金門縣政府則向行政院爭取「金廈防疫泡泡」，恢復小三通。（本報資料照片）

廈門台商協會會長吳家瑩表示，向廈門市政府私下了解，對方透露，一旦金廈小三通恢復，只要持台灣或大陸方面發出的核酸檢測陰性證明，可以七天內往返金廈，不必進行隔離。不過，若是超過七天，報告就失效。

目前廈門隔離政策十分嚴格，入境後，除了14天在指定飯店隔離外，返家後再居家觀察七天，共21天，若廈門市政府對未來小三通航線恢復後的旅客免除隔離，條件相對優厚。

吳家瑩說，帛琉可以實施旅遊泡泡，建議也能開放小三通泡泡，金門與廈門關係密切，很多金門人在廈門工作，或在廈門有房子，應盡早恢復互通。當初小三通關閉後，有一些金門人只能靠網路視訊跟家人聯繫，甚至說到一把鼻涕一把眼淚。若能恢復航班，初期可限定金門鄉親搭乘，之後若條件允許，再開放給在廈門或大陸其他省市工作的台商或台幹搭乘。

吳家瑩指出，在廈門工作的台籍幹部至少七、八千人，走小三通經水路，再搭金門台北的國內航班回台，交通費至少可省掉三分之一以上。去年疫情前，金廈之間一天船班高達24班，2019年金廈小三通往來高達220萬人次，這一年少了這些旅客，重創金門經濟。

吳家瑩說，很多金門朋友做名產、伴手禮、做旅遊，這一年的日子很不好過，金門縣長楊鎮浯才會要求中央恢復小三通航線。目前廈門台商及台幹已有約一、兩千人接種大陸疫苗，若金廈小三通航班恢復一段時間都無問題，建請政府開放讓已接種過大陸疫苗的台商、台生及台幹，循小三通途徑回到台灣。

台灣 疫苗 航線

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