金廈爭取「防疫泡泡」 盼能2周1班船

防疫不打烊，金門縣衛生局這幾天也派員到機場盯緊防疫，量測入境旅客的體溫。(記者蔡家蓁／攝影)

台帛旅遊泡泡宣布後，海峽一水之隔的金廈，另一顆泡泡也在孵化中，金門縣長楊鎮浯日前拜會陸委會提出「金廈防疫 泡泡」，方案已在政策審視中，最後仍待衛福部長陳時中 決定。本報系聯合報獨家掌握金門縣政府提出的方案，目標是重啟金廈小三通航班，但每兩周只開一班船，旅客上限77人，自廈抵金仍須14天隔離。

楊鎮浯3月15日率團低調拜會陸委會主委邱太三，提出「金廈防疫泡泡」方案，先和陸委會初步溝通，金門縣政府三天後透露此事，表示此方案單純讓金門鄉親與陸籍配偶在人道、就學與工作等實際需求者往來金廈，實際推動方式、方向與期程，尚未拍板。

官員透露，楊鎮浯提出的「金廈防疫泡泡」，就是每兩周一班船，人數上限77人，載客上限主要考量是金門防疫能量，金門縣府在當地各旅館、民宿業者中，找出77間願意提供防疫隔離的房間，由於每一次隔離時間就需要兩周，因此必須這77人都解除隔離，房間空出來，才能再承接下一批。

楊鎮浯向邱太三表示，疫情 過了一年之後，各國疫苗相繼問世，兩岸疫情也相對趨緩，金門與廈門的防疫都非常嚴密，金門一直保持零確診，廈門300多天無確診紀錄，希望讓金廈先試先行，建議陸委會啟動研議兩地防疫泡泡方案。

官員表示，此一方案主要目的而在於讓金廈船班能夠在停駛超過一年之後，重新復駛，讓金廈斷絕一年的聯絡通道，再次恢復。